В Кабмине рассказали, кому не будут выключать свет во время ограничений — Finance.ua

В Кабмине рассказали, кому не будут выключать свет во время ограничений Сегодня 15:47 — Энергетика

В Кабмине рассказали, кому не будут выключать свет во время ограничений

Правительство приняло постановление, устанавливающее справедливость для импортеров электроэнергии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Так, графики отключений не будут применяться к предприятиям, которые импортируют 80% от своего потребления электроэнергии», — отметил глава правительства.

По его словам, это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и в то же время уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев.

Премьер-министр сообщил, что в настоящее время Украина может импортировать не более 1,7 ГВт.

«Правительство ведет переговоры, чтобы увеличить объемы до более чем 2 ГВт, ведь для этого есть все технические возможности», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров дал поручение Министерству энергетики и «Укрэнерго» разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей;

разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в регионах и отдельных населенных пунктах обусловлены количеством критической инфраструктуры в них;

зимой жителям Киева нужно быть готовыми к серьезным блэкаутам, возможно, даже недельным.

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