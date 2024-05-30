В Кабмине рассказали, кому не будут выключать свет во время ограничений — Finance.ua

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В Кабмине рассказали, кому не будут выключать свет во время ограничений

Энергетика
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В Кабмине рассказали, кому не будут выключать свет во время ограничений
В Кабмине рассказали, кому не будут выключать свет во время ограничений
Правительство приняло постановление, устанавливающее справедливость для импортеров электроэнергии.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Так, графики отключений не будут применяться к предприятиям, которые импортируют 80% от своего потребления электроэнергии», — отметил глава правительства.
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По его словам, это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и в то же время уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев.
Премьер-министр сообщил, что в настоящее время Украина может импортировать не более 1,7 ГВт.
«Правительство ведет переговоры, чтобы увеличить объемы до более чем 2 ГВт, ведь для этого есть все технические возможности», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабинет Министров дал поручение Министерству энергетики и «Укрэнерго» разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей;
  • разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в регионах и отдельных населенных пунктах обусловлены количеством критической инфраструктуры в них;
  • зимой жителям Киева нужно быть готовыми к серьезным блэкаутам, возможно, даже недельным.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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