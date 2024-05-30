Мини-ТЭЦ в Украине: эксперт рассказал, для чего они нужны — Finance.ua
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Мини-ТЭЦ в Украине: эксперт рассказал, для чего они нужны

Энергетика
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Мини-ТЭЦ в Украине: эксперт рассказал, для чего они нужны
Мини-ТЭЦ в Украине: эксперт рассказал, для чего они нужны, www.ukrinform.ua
Модульные теплоэлектростанции придадут дополнительную устойчивость энергосистеме Украины и могут выполнять резервную функцию теплообеспечения.
Об этом заявил в интервью Украинскому Радио директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«Мы сейчас в такой ситуации, что у нас выбора большого нет. То есть всю генерацию, которая возможна, мы должны заводить в систему. Потому что при таком большом дефиците, как сейчас существует в системе, а зимой он ожидается до 5 гигаватт, а может и больше, мы должны заниматься и распределенной генерацией, и ремонтировать тепловую генерацию, несмотря даже на то, что она загрязняет окружающую среду. Сейчас выбирать нам не из чего. Поэтому малая генерация необходима», — считает Омельченко.
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Миниэлектростанции, отметил он, придают дополнительную устойчивость энергетической системе и могут выполнять резервную функцию теплообеспечения, хоть и являются достаточно дорогостоящим удовольствием.
«Этот процесс (установка миниэлектростанций) пошел, когда поняли, что будет дефицит электрической и тепловой энергии. Например, USAID в прошлом году передало такое оборудование для Энергоатома, но, насколько мне известно, оно до сих пор еще не введено в эксплуатацию. То же самое и с Одессой. Энергетический эксперт Александр Харченко рассказывал, что в Одессу тоже было завезено оборудование как грант, но местные власти отказались его получать, поскольку они посчитали, что у них не будет денег на установку этого оборудования и на оплату природного газа. Такая же ситуация сложилась и в Харькове, но сейчас каким-то образом решается. То есть здесь должно быть взаимодействие местных властей и бизнеса», — считает эксперт.
Однако на сегодняшний день, по его словам, дефицита мощностей в энергосистеме нет, поскольку недавно два энергоблока АЭС возобновили работу после ремонтов. Но ремонтная кампания продолжается. Поэтому вполне вероятно, что на следующей неделе графики почасовых отключений электричества возобновятся.
«А в июле их продолжительность увеличится», — спрогнозировал специалист.
По материалам:
Укрінформ
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