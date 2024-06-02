В Италии ввели новые правила для камер контроля скорости на дорогах — Finance.ua

В Италии ввели новые правила для камер контроля скорости на дорогах Сегодня 05:04 — Мир

В Италии ввели новые правила для камер контроля скорости на дорогах

В Италии начали действовать новые правила использования камер контроля скорости автомобилей.

Об этом сообщило агентство DPA.

Одно из самых существенных изменений в правилах касается предупреждающих дорожных знаков. Водители должны быть заранее уведомлены о радарах скорости как в городских, так и в загородных зонах.

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Предупреждения о камерах за пределами населенных пунктов должны быть размещены не менее чем за 1 километр до них.

Правила предусматривают минимальное расстояние между отдельными устройствами, а также то, что камеры могут использоваться только при превышении определенной скорости, например, когда максимальная скорость в городах составляет 50 километров в час.

Указ также предусматривает 12-месячный переходный период для адаптации камер контроля скорости к новым правилам.

Министр транспорта Маттео Сальвини из ультраправой партии Лига написал на онлайн-платформе X (Twitter), что камеры контроля скорости были созданы для обеспечения большей безопасности и уменьшения количества аварий, но слишком часто их использовали для зарабатывания денег и преследования граждан.

По оценкам организации по защите прав потребителей Codacons, на итальянских дорогах установлено около 11 300 камер контроля скорости — больше, чем в любой другой стране Европы.



Иностранные туристы особенно уязвимы для этих ловушек.

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Codacons приветствовала новые правила, которые, по ее словам, спасут автомобилистов от потока штрафов и остановят злоупотребление некоторых итальянских муниципалитетов.

Напомним, сейчас на украинских дорогах работает 250 камер автоматического фиксирования нарушений ПДД.

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Європейська правда По материалам:

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