В Италии ввели новые правила для камер контроля скорости на дорогах — Finance.ua

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В Италии ввели новые правила для камер контроля скорости на дорогах

Мир
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В Италии ввели новые правила для камер контроля скорости на дорогах
В Италии ввели новые правила для камер контроля скорости на дорогах
В Италии начали действовать новые правила использования камер контроля скорости автомобилей.
Об этом сообщило агентство DPA.
Одно из самых существенных изменений в правилах касается предупреждающих дорожных знаков. Водители должны быть заранее уведомлены о радарах скорости как в городских, так и в загородных зонах.
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Предупреждения о камерах за пределами населенных пунктов должны быть размещены не менее чем за 1 километр до них.
Правила предусматривают минимальное расстояние между отдельными устройствами, а также то, что камеры могут использоваться только при превышении определенной скорости, например, когда максимальная скорость в городах составляет 50 километров в час.
Указ также предусматривает 12-месячный переходный период для адаптации камер контроля скорости к новым правилам.
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Министр транспорта Маттео Сальвини из ультраправой партии Лига написал на онлайн-платформе X (Twitter), что камеры контроля скорости были созданы для обеспечения большей безопасности и уменьшения количества аварий, но слишком часто их использовали для зарабатывания денег и преследования граждан.
По оценкам организации по защите прав потребителей Codacons, на итальянских дорогах установлено около 11 300 камер контроля скорости — больше, чем в любой другой стране Европы.
Иностранные туристы особенно уязвимы для этих ловушек.
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Codacons приветствовала новые правила, которые, по ее словам, спасут автомобилистов от потока штрафов и остановят злоупотребление некоторых итальянских муниципалитетов.
Напомним, сейчас на украинских дорогах работает 250 камер автоматического фиксирования нарушений ПДД.
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По материалам:
Європейська правда
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