Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро — Finance.ua
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Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро

Мир
40
Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро
Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро
Словенская железная дорога запустила интересный и недорогой маршрут поездом через 3 страны по живописным местам.
Поезд проезжает через три страны и восемь городов всего за два часа.
Пятичасовая версия маршрута была закрыта более 30 лет назад, но она была возобновлена ​​на летние месяцы до 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщает euronews.com.

Цена

Путешествие едва ли повлияет на ваш бюджет, поскольку билеты начинаются от 8 евро в одну сторону.
Новая железнодорожная линия соединяет Италию, Словению и Хорватию.
Новый маршрут, которым управляет Словенская железная дорога, следует по железнодорожной линии, построенной более 150 лет назад во времена Австро-Венгерской империи.
Поезд отправляется из северо-восточного итальянского портового города Триест, элегантного комплекса прибрежных дворцов и кафе в стиле модерн.
Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро
Далее маршрут переносит пассажиров через границу в Словению, где останавливается на четырех станциях — Сежана, Девичья, Пивка и Илирская Быстрица.
Затем поезд следует в Хорватию, где останавливается в Шапьяне и Опатии Матульи, прежде чем остановиться в конечном пункте назначения Риека.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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