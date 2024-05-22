Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро — Finance.ua

Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро Сегодня 18:00 — Мир

Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро

Словенская железная дорога запустила интересный и недорогой маршрут поездом через 3 страны по живописным местам.

Поезд проезжает через три страны и восемь городов всего за два часа.

Пятичасовая версия маршрута была закрыта более 30 лет назад, но она была возобновлена ​​на летние месяцы до 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщает euronews.com

Цена

Путешествие едва ли повлияет на ваш бюджет, поскольку билеты начинаются от 8 евро в одну сторону.

Новая железнодорожная линия соединяет Италию, Словению и Хорватию.

Новый маршрут, которым управляет Словенская железная дорога, следует по железнодорожной линии, построенной более 150 лет назад во времена Австро-Венгерской империи.

Поезд отправляется из северо-восточного итальянского портового города Триест, элегантного комплекса прибрежных дворцов и кафе в стиле модерн.

Далее маршрут переносит пассажиров через границу в Словению, где останавливается на четырех станциях — Сежана, Девичья, Пивка и Илирская Быстрица.

Затем поезд следует в Хорватию, где останавливается в Шапьяне и Опатии Матульи, прежде чем остановиться в конечном пункте назначения Риека.

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