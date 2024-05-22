Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро — Finance.ua

Италия, Словения, Хорватия: новый марштрут на поезде за 8 евро
Словенская железная дорога запустила интересный и недорогой маршрут поездом через 3 страны по живописным местам.
Поезд проезжает через три страны и восемь городов всего за два часа.
Пятичасовая версия маршрута была закрыта более 30 лет назад, но она была возобновлена на летние месяцы до 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщает euronews.com.
Цена
Путешествие едва ли повлияет на ваш бюджет, поскольку билеты начинаются от 8 евро в одну сторону.
Новая железнодорожная линия соединяет Италию, Словению и Хорватию.
Новый маршрут, которым управляет Словенская железная дорога, следует по железнодорожной линии, построенной более 150 лет назад во времена Австро-Венгерской империи.
Поезд отправляется из северо-восточного итальянского портового города Триест, элегантного комплекса прибрежных дворцов и кафе в стиле модерн.
Далее маршрут переносит пассажиров через границу в Словению, где останавливается на четырех станциях — Сежана, Девичья, Пивка и Илирская Быстрица.
Затем поезд следует в Хорватию, где останавливается в Шапьяне и Опатии Матульи, прежде чем остановиться в конечном пункте назначения Риека.
Поделиться новостью