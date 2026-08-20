0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кыргызстан принудительно закрывает компании, которые помогают рф обходить санкции

Мир
25
Власти Кыргызстана принудительно закрыли 19 компаний, связанных с обходом санкций Евросоюза и США против россии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Кыргызстан ликвидирует компании, связанные с рф

Всего с конца июня в республике обнаружили около 40 юрлиц с повышенными санкционными рисками, говорит Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.
Решение о ликвидации было принято на совещании по вопросам санкций.
По итогам анализа межведомственная группа прекратила работу компаний. Это сделано с тем, чтобы не допустить негативных последствий для страны.

Усиленный надзор за финучреждениями

В то же время Национальный банк Кыргызстана сообщил об усилении надзора за:
  • банками,
  • платежными услугами,
  • сервисами.
За полтора месяца этого года государственный «Элдик банк» прекратил отношения со 109 компаниями.
Еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов.
Банк также продолжает мониторинг клиентских платежей с целью выявления обхода санкций.
Государственный «А-банк» прекратил деловые отношения примерно с 35 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку.

Санкции ЕС

Кыргызстан первым среди стран бывшего СССР попал под европейские санкционные ограничения. Причина — нарушение мер, введенных против россии.
В границе 20-го пакета санкций ЕС запретил экспорт в Кыргызстан европейских:
  • станков с числовым программным управлением,
  • телеком-оборудование.
Это произошло из-за высокого риска реэкспорта этой продукции в страну-агрессорку.
Под санкции ЕС попали и отдельные киргизские компании и финансовые организации:
  • Керемет Банк,
  • Капитал Банк Центральной Азии,
  • криптобиржа Grinex.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems