Кыргызстан принудительно закрывает компании, которые помогают рф обходить санкции
Власти Кыргызстана принудительно закрыли 19 компаний, связанных с обходом санкций Евросоюза и США против россии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Кыргызстан ликвидирует компании, связанные с рф
Всего с конца июня в республике обнаружили около 40 юрлиц с повышенными санкционными рисками, говорит Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.
Решение о ликвидации было принято на совещании по вопросам санкций.
По итогам анализа межведомственная группа прекратила работу компаний. Это сделано с тем, чтобы не допустить негативных последствий для страны.
Усиленный надзор за финучреждениями
В то же время Национальный банк Кыргызстана сообщил об усилении надзора за:
- банками,
- платежными услугами,
- сервисами.
За полтора месяца этого года государственный «Элдик банк» прекратил отношения со 109 компаниями.
Еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов.
Банк также продолжает мониторинг клиентских платежей с целью выявления обхода санкций.
Государственный «А-банк» прекратил деловые отношения примерно с 35 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку.
Санкции ЕС
Кыргызстан первым среди стран бывшего СССР попал под европейские санкционные ограничения. Причина — нарушение мер, введенных против россии.
В границе 20-го пакета санкций ЕС запретил экспорт в Кыргызстан европейских:
- станков с числовым программным управлением,
- телеком-оборудование.
Это произошло из-за высокого риска реэкспорта этой продукции в страну-агрессорку.
Под санкции ЕС попали и отдельные киргизские компании и финансовые организации:
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