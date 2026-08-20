Кыргызстан принудительно закрывает компании, которые помогают рф обходить санкции Сегодня 05:27 — Мир

Власти Кыргызстана принудительно закрыли 19 компаний, связанных с обходом санкций Евросоюза и США против россии.

Кыргызстан ликвидирует компании, связанные с рф

Всего с конца июня в республике обнаружили около 40 юрлиц с повышенными санкционными рисками, говорит Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Решение о ликвидации было принято на совещании по вопросам санкций.

По итогам анализа межведомственная группа прекратила работу компаний. Это сделано с тем, чтобы не допустить негативных последствий для страны.

Усиленный надзор за финучреждениями

В то же время Национальный банк Кыргызстана сообщил об усилении надзора за:

банками,

платежными услугами,

сервисами.

За полтора месяца этого года государственный «Элдик банк» прекратил отношения со 109 компаниями.

Еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов.

Банк также продолжает мониторинг клиентских платежей с целью выявления обхода санкций.

Государственный «А-банк» прекратил деловые отношения примерно с 35 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку.

Санкции ЕС

Кыргызстан первым среди стран бывшего СССР попал под европейские санкционные ограничения. Причина — нарушение мер, введенных против россии.

В границе 20-го пакета санкций ЕС запретил экспорт в Кыргызстан европейских:

станков с числовым программным управлением,

телеком-оборудование.

Это произошло из-за высокого риска реэкспорта этой продукции в страну-агрессорку.

Под санкции ЕС попали и отдельные киргизские компании и финансовые организации:

Керемет Банк,

Капитал Банк Центральной Азии,

криптобиржа Grinex.

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