Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України — Finance.ua

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Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України

Технології&Авто
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Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України
Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України, Фото: Миколи Лисогора
Наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю Українським новинам.
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«Сьогодні вже встановлено понад 250 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму. Планується, що до кінця півріччя будуть встановлені додаткові камери, які раніше вже були закуплені. Усього їх буде більше 300», — сказав Тимченко.
За його словами, таких камер потрібно «значно більше». Він зазначає, що розміри штрафів за порушення швидкості в Україні є недостатньо великими.
«Якщо порівнювати штрафи в Європі за перевищення швидкості з тими, які у нас, то це незіставні суми і неадекватні з тими порушеннями, які вчиняються», — заявив заступник міністра.
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Тимченко переконаний, що необхідно ввести додаткове покарання до порушника, який повторно перевищує швидкість.
Зокрема заступник міністра пропонує один із варіантів:
  • підвищені штрафи;
  • позбавлення водійських посвідчень;
  • повторний іспит.
Проте він зауважує, що наразі у планах МВС немає ініціювання зростання штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, за даними дослідження Центру демократії та верховенства права, більше половини українців (56,6%) підтримали запровадження штрафів за перевищення швидкості на 10 км/год замість 20 км/год, що діють зараз.
За матеріалами:
Укрінформ
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