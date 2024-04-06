Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України — Finance.ua

Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України, Фото: Миколи Лисогора

Наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю Українським новинам.

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«Сьогодні вже встановлено понад 250 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму. Планується, що до кінця півріччя будуть встановлені додаткові камери, які раніше вже були закуплені. Усього їх буде більше 300», — сказав Тимченко.

За його словами, таких камер потрібно «значно більше». Він зазначає, що розміри штрафів за порушення швидкості в Україні є недостатньо великими.

«Якщо порівнювати штрафи в Європі за перевищення швидкості з тими, які у нас, то це незіставні суми і неадекватні з тими порушеннями, які вчиняються», — заявив заступник міністра.

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Тимченко переконаний, що необхідно ввести додаткове покарання до порушника, який повторно перевищує швидкість.

Зокрема заступник міністра пропонує один із варіантів:

підвищені штрафи;

позбавлення водійських посвідчень;

повторний іспит.

Проте він зауважує, що наразі у планах МВС немає ініціювання зростання штрафів за порушення правил дорожнього руху.

підтримали запровадження штрафів за перевищення швидкості на 10 км/год замість 20 км/год, що діють зараз. Нагадаємо, за даними дослідження Центру демократії та верховенства права, більше половини українців (56,6%)замість 20 км/год, що діють зараз.

Укрінформ За матеріалами:

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