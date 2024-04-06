Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України — Finance.ua

Стало відомо, скільки камер автофіксації працює на дорогах України
Наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю Українським новинам.
«Сьогодні вже встановлено понад 250 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму. Планується, що до кінця півріччя будуть встановлені додаткові камери, які раніше вже були закуплені. Усього їх буде більше 300», — сказав Тимченко.
За його словами, таких камер потрібно «значно більше». Він зазначає, що розміри штрафів за порушення швидкості в Україні є недостатньо великими.
«Якщо порівнювати штрафи в Європі за перевищення швидкості з тими, які у нас, то це незіставні суми і неадекватні з тими порушеннями, які вчиняються», — заявив заступник міністра.
Тимченко переконаний, що необхідно ввести додаткове покарання до порушника, який повторно перевищує швидкість.
Зокрема заступник міністра пропонує один із варіантів:
- підвищені штрафи;
- позбавлення водійських посвідчень;
- повторний іспит.
Проте він зауважує, що наразі у планах МВС немає ініціювання зростання штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, за даними дослідження Центру демократії та верховенства права, більше половини українців (56,6%) підтримали запровадження штрафів за перевищення швидкості на 10 км/год замість 20 км/год, що діють зараз.
Поділитися новиною