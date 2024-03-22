У Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв

Технології&Авто
24
У Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв
У Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв
У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право». Документ передбачає нові штрафи для водіїв.
Так, законопроект передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 150 мінімумів доходів громадян (1700 грн. — 2550 грн.) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року за ненадання переваги в русі транспорту аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема, що задіяні для перевезення груп дітей, включаючи порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а також порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху.
Крім того, пропонується, за порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю людей — штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн. — 5100 грн.) та позбавлення права керування на строк від 5 до 10 років.
«Причиною розробки даного законопроекту є постійні порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху в частині надання переваги безперешкодному проїзду машин аварійно-рятувальних служб, спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення і вчасно надати необхідну допомогу або усунути небезпеку, і це в свою чергу ставить під загрозу людські життя», — йдеться у пояснювальній записці.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.