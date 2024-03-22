У Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв — Finance.ua

У Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

У Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право». Документ передбачає нові штрафи для водіїв.

Так, законопроект передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 150 мінімумів доходів громадян (1700 грн. — 2550 грн.) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року за ненадання переваги в русі транспорту аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема, що задіяні для перевезення груп дітей, включаючи порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а також порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху.

Крім того, пропонується, за порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю людей — штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн. — 5100 грн.) та позбавлення права керування на строк від 5 до 10 років.

«Причиною розробки даного законопроекту є постійні порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху в частині надання переваги безперешкодному проїзду машин аварійно-рятувальних служб, спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення і вчасно надати необхідну допомогу або усунути небезпеку, і це в свою чергу ставить під загрозу людські життя», — йдеться у пояснювальній записці.

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