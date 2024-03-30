Більше половини українців підтримують запровадження штрафів за перевищення швидкості на 10 км/год (інфографіка) — Finance.ua

Більше половини українців підтримують запровадження штрафів за перевищення швидкості на 10 км/год (інфографіка)
Більше половини українців (56,6%) підтримали запровадження штрафів за перевищення швидкості на 10 км/год замість 20 км/год, що діють зараз.
Про це йдеться в дослідженні Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) у межах кампанії «За безпечні дороги».
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За даними дослідження, особливо чутливим це питання виявилося для молоді й людей віком понад 65 років.
Таке рішення підтримали 72% молоді й 62% людей старше 65 років.
Зокрема, більше половини українців вважають дороги в країні небезпечними для водіїв (60,8%) і пішоходів (57,2%).
Повністю або радше безпечними дороги для водіїв вважають 35,9% опитаних, а для пішоходів — 41,2%.
Основні проблеми на дорогах
Опитування показало, що українці вважають найбільшими проблемами керування в стані алкогольного сп’яніння (39%) і перевищення швидкості (30%). Серед інших — стан автомобілів й нехтування пасками безпеки.
Нагадаємо, патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість.
Зазначається, що місця визначили відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.
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