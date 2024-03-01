На дорогах стало більше TruCam — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На дорогах стало більше TruCam

Казна та Політика
142
На дорогах стало більше TruCam
На дорогах стало більше TruCam
Патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість.
Про це повідомляється на сайті поліції.
«З 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці. Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що місця визначили відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.
Патрульна поліція внесла такі зміни з 29 лютого:
  • додали 31 нову ділянку;
  • внесли зміни до 11 ділянок;
  • видалили з переліку 12 ділянок;
  • призупинили роботу на 54 ділянках.
Читайте також
Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.
У поліції наголошують:
  • про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Детальну інформацію про ділянки, де встановлені пристрої TruCAM, дивіться тут.
Інфографіка: patrolpolice.gov.ua
Інфографіка: patrolpolice.gov.ua

Довідка Finance.ua

Згідно з ПДР, порушення дозволеної швидкості карається трьома видами штрафів залежно від наслідків та швидкості:
  • 340 грн — за перевищення дозволеної на ділянці дороги швидкості понад 20 км/год, але менше 50 км/год,
  • 1700 грн — за перевищення понад 50 км/год,
  • 1445 грн — за порушення дозволеної швидкості, внаслідок чого було спровоковано ДТП.
Щоб почувати себе безпечно за кермом, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.