На дорогах стало більше TruCam — Finance.ua

На дорогах стало більше TruCam
Патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість.
Про це повідомляється на сайті поліції.
«З 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці. Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що місця визначили відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.
Патрульна поліція внесла такі зміни з 29 лютого:
- додали 31 нову ділянку;
- внесли зміни до 11 ділянок;
- видалили з переліку 12 ділянок;
- призупинили роботу на 54 ділянках.
Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.
У поліції наголошують:
- про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Детальну інформацію про ділянки, де встановлені пристрої TruCAM, дивіться тут.
Довідка Finance.ua
Згідно з ПДР, порушення дозволеної швидкості карається трьома видами штрафів залежно від наслідків та швидкості:
- 340 грн — за перевищення дозволеної на ділянці дороги швидкості понад 20 км/год, але менше 50 км/год,
- 1700 грн — за перевищення понад 50 км/год,
- 1445 грн — за порушення дозволеної швидкості, внаслідок чого було спровоковано ДТП.
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