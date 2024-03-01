На дорогах стало більше TruCam — Finance.ua

На дорогах стало більше TruCam Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

На дорогах стало більше TruCam

Патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість.

Про це повідомляється на сайті поліції.

«З 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці. Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що місця визначили відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

Патрульна поліція внесла такі зміни з 29 лютого:

додали 31 нову ділянку;

внесли зміни до 11 ділянок;

видалили з переліку 12 ділянок;

призупинили роботу на 54 ділянках.

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Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

У поліції наголошують:

про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Детальну інформацію про ділянки, де встановлені пристрої TruCAM, дивіться тут

Інфографіка: patrolpolice.gov.ua

Довідка Finance.ua

Згідно з ПДР, порушення дозволеної швидкості карається трьома видами штрафів залежно від наслідків та швидкості:

340 грн — за перевищення дозволеної на ділянці дороги швидкості понад 20 км/год, але менше 50 км/год,

1700 грн — за перевищення понад 50 км/год,

1445 грн — за порушення дозволеної швидкості, внаслідок чого було спровоковано ДТП.

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