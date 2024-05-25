Между Италией и Хорватией запустили первый прямой поезд, объединяющий сразу 3 страны — Finance.ua
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Между Италией и Хорватией запустили первый прямой поезд, объединяющий сразу 3 страны

Мир
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Между Италией и Хорватией запустили первый прямой поезд, объединяющий сразу 3 страны
Между Италией и Хорватией запустили первый прямой поезд, объединяющий сразу 3 страны
Подготовка к летнему сезону набирает обороты. Между Италией и Хорватией уже был запущен первый прямой поезд. Он объединил сразу три страны.
Об этом пишет Express.

Как будет курсировать поезд

Поезд будет курсировать между станцией Вилла-Опичина (около итальянского города Триест) и портовым городом Риека в Хорватии.
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Следует заметить, что эти две страны — одни из самых популярных для летнего отдыха. Италия этим летом планирует принять 400 миллионов туристов. Хорватия не собирается отставать.
Также поезд будет делать остановку в Словении. Теперь он будет курсировать только до 30 сентября 2024 года.
«Цель проекта — улучшить сообщение между двумя регионами и проверить целесообразность использования общественного транспорта для туристических целей на этом маршруте», — говорится в сообщении.
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Отмечают, что в поезде будет Wi-Fi. Кроме того, за небольшую плату можно арендовать велосипед.
Цена билетов приятно впечатляет — всего 8 евро за полный маршрут. Между тем проехать от станции до станции можно вообще за 1,2 евро.
Следует отметить, что железная дорога — один из самых любимых способов путешествия для европейцев. Некоторые замечают: самолетом — удобнее, однако поездом — атмосфернее.
По материалам:
Телеканал 24
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