Запуск поезда Киев — Берлин под вопросом: в RegioJet назвали причины
Проект по созданию пересадочного терминала на станции Мостиска II, который бы стал условием для запуска поезда Киев — Берлин, сейчас заморожен из-за отсутствия каких-либо действий со стороны «Укрзализныци».
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал исполнительный директор RegioJet Якуб Свобода.
«Это очень важный проект, реализация которого позволит нам приблизить запуск сообщения Киев — Берлин, а также расширит возможность других наших направлений. Я бы сказал, что этот проект скорее заморожен: в сентябре прошлого года мы направили в «Укрзализныцю» соответствующие предпроектные расчеты и технические решения, но с тех пор никаких действий не произошло, — сообщил Свобода.
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По его словам, компания хотела бы вернуться к этому вопросу как можно скорее. Более того, RegioJet задекларировал готовность к инвестированию в этот проект, то есть это средства для украинской экономики, ведь будут реализовывать его именно украинские подрядчики.
«Преимуществом предлагаемого нами проекта является скорость его реализации. При правильной организации процесса проектирования и строительства пассажирской инфраструктуры продлится четыре месяца. То есть если мы получим содействие со стороны наших партнеров из „Укрзализныци“, то уже в середине лета этого года наши поезда смогут доехать до станции Мостиска-2 и пассажиры смогут удобно и выгодно путешествовать как в Чешскую Республику, так и в Германию», — отметил директор RegioJet.
Кроме того, пересадочный терминал на станции Мостиска II сможет частично разгрузить вокзал в польском Перемышле, приблизить запуск рейса Киев — Берлин, а также расширить возможности для других направлений.
«Текущий маршрут (с пересадкой в Перемышле. — Ред.) не имеет достаточной возможности для того количества пассажиров, которые пользуются этой линией. Так что Мостиска-II будет однозначно лучшим вариантом, поскольку позволит фактически удвоить пропускную способность этого перехода», — добавил Свобода.
Также директор RegioJet выразил ожидание, что при сотрудничестве с «Укрзализныцей», маршрут Киев — Берлин мог бы быть уже запущен до конца 2024 года.
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