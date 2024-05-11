Италия открыла визу цифровых кочевников: кто может податься и каковы требования — Finance.ua

Италия открыла визу цифровых кочевников: кто может податься и каковы требования Сегодня 18:11 — Мир

Италия открыла визу цифровых кочевников: кто может податься и каковы требования, Фото: freepik

В Италии заработала виза цифрового кочевника (digital nomad). Право на оформление визы имеют лица, не являющиеся гражданами стран ЕС и имеющие возможность работать удаленно.

Об этом сообщает CNN.

Кому подойдет виза цифрового кочевника

Прежде всего виза digital nomad актуальна для дистанционных работников.

Такой тип визы дает вид на жительство на 3 года с продлением до 5 лет для граждан стран, не входящих в ЕС, а также проживающих и работающих удаленно в стране, выдавшей цифровую визу.

Португалия, Испания и Коста-Рика являются одними из стран с популярными цифровыми кочевыми визами, и теперь для удаленных работников доступен еще один вариант.

Каким требованиям следует отвечать

минимальный годовой доход (по состоянию на 2024 год) — €24,7 тыс.;

опыт работы удаленным специалистом — не менее 6 месяцев;

имеющийся трудовой договор, договор о сотрудничестве или другой документ, подтвердивший возможность удаленной работы;

арендованное или собственное жилье в Италии;

действительный полис медицинского страхования;

отсутствие судимостей за последние пять лет.

Как получить визу цифрового кочевника

Во-первых, чтобы получить такую ​​визу, следует обратиться в консульство по месту жительства и оформить визу цифрового кочевника.

В дальнейшем необходимо подать документы на вид на временное жительство не позднее чем через 8 дней после приезда.

Дополнительно нужно зарегистрироваться налогоплательщиком.

Виза digital nomad дает возможность воссоединения семьи и путь к постоянному резидентству Италии.

Напомним, Хорватия, Черногория, Колумбия и Коста-Рика названы лучшими странами для цифровых кочевников в 2023 году.

Турция запустила визу цифровых кочевников, в том числе из Украины. Среди обязательных требований — быть в возрасте от 21 до 55 лет, работать удаленно и получать минимум $3000 в месяц.

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