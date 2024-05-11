Италия открыла визу цифровых кочевников: кто может податься и каковы требования — Finance.ua
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Италия открыла визу цифровых кочевников: кто может податься и каковы требования

Мир
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Италия открыла визу цифровых кочевников: кто может податься и каковы требования
Италия открыла визу цифровых кочевников: кто может податься и каковы требования, Фото: freepik
В Италии заработала виза цифрового кочевника (digital nomad). Право на оформление визы имеют лица, не являющиеся гражданами стран ЕС и имеющие возможность работать удаленно.
Об этом сообщает CNN.

Кому подойдет виза цифрового кочевника

Прежде всего виза digital nomad актуальна для дистанционных работников.
Такой тип визы дает вид на жительство на 3 года с продлением до 5 лет для граждан стран, не входящих в ЕС, а также проживающих и работающих удаленно в стране, выдавшей цифровую визу.

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Португалия, Испания и Коста-Рика являются одними из стран с популярными цифровыми кочевыми визами, и теперь для удаленных работников доступен еще один вариант.

Каким требованиям следует отвечать

  • минимальный годовой доход (по состоянию на 2024 год) — €24,7 тыс.;
  • опыт работы удаленным специалистом — не менее 6 месяцев;
  • имеющийся трудовой договор, договор о сотрудничестве или другой документ, подтвердивший возможность удаленной работы;
  • арендованное или собственное жилье в Италии;
  • действительный полис медицинского страхования;
  • отсутствие судимостей за последние пять лет.

Как получить визу цифрового кочевника

Во-первых, чтобы получить такую ​​визу, следует обратиться в консульство по месту жительства и оформить визу цифрового кочевника.

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В дальнейшем необходимо подать документы на вид на временное жительство не позднее чем через 8 дней после приезда.
Дополнительно нужно зарегистрироваться налогоплательщиком.
Виза digital nomad дает возможность воссоединения семьи и путь к постоянному резидентству Италии.
Напомним, Хорватия, Черногория, Колумбия и Коста-Рика названы лучшими странами для цифровых кочевников в 2023 году.
Турция запустила визу цифровых кочевников, в том числе из Украины. Среди обязательных требований — быть в возрасте от 21 до 55 лет, работать удаленно и получать минимум $3000 в месяц.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

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