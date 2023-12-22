В Германии заявили, что не будут принуждать украинских беженцев к военной службе — Finance.ua

В Германии заявили, что не будут принуждать украинских беженцев к военной службе Сегодня 12:16

В Германии заявили, что не будут принуждать украинских беженцев к военной службе

В Германии не будут принуждать украинских беженцев к военной службе в Украине.

Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, пишет DW со ссылкой на dpa.

«Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли — это не наш случай», — заявил глава немецкого Минюста.

Читайте также Германия может конфисковать более 700 млн евро замороженных активов рф

Как подчеркнул Бушман, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для украинцев, живущих в Германии.

«Для меня невозможно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли», — отметил министр.

Он также сказал, что власти ФРГ стремятся создать для беженцев от военных действий в Украине такие условия, чтобы как можно больше их число быстрее получили работу и не жили на социальное пособие.

Читайте также Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине

Напомним, ранее немецкие издания Welt и Bild опубликовали интервью министра обороны Украины Рустема Умерова.

Согласно публикациям немецких СМИ, Умеров заявил о планах призвать находящихся за рубежом украинцев вернуться на родину и принять участие в обороне страны.

При этом Умеров якобы заявил о подготовке ограничений, которые будут вводиться в отношении украинцев, которые откажутся ответить на призыв государства.

Читайте также Украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях

Позже начальник управления прессы и информации МО Украины Илларион Павлюк заявил , что Министерство обороны не обсуждает вопросы мобилизации украинцев призывного возраста, находящихся за границей. Немецкие СМИ, а затем и украинские, якобы сместили акцент с того, о чем ранее заявил глава ведомства Рустем Умеров.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.