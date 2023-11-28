Украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях — Finance.ua

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Украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях

Личные финансы
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Украинских беженцев в Германии будут ускоренно трудоустраивать. Новый подход в ближайшее время будут применяться для 200 тысяч украинцев, завершивших интеграционный курс.
Беженцам будут искать работу в крупных компаниях, сообщает handelsblatt.com.
В середине октября власти Германии объявили о новом подходе в трудоустройстве украинских беженцев. Речь идет об ускоренной интеграции украинцев в рынок труда. Сейчас в Германии работают всего около 20% трудоспособных беженцев. В соседних странах в разы больше — например, в Нидерландах трудятся 70% трудоспособных украинцев.
Новый курс правительства предусматривает, что более 400 центров занятости по всей Германии будут чаще приглашать украинцев на консультации. До сих пор практика отличалась — в одних Jobcenter сначала предлагали дополнительные языковые курсы, учитывали квалификацию беженцев, занимались признанием дипломов, а затем смотрели, возможно ли трудоустройство по специальности. В других центрах занятости сосредотачивались на временной занятости и быстро находили рабочие места.
Теперь предпринимателей будут убеждать трудоустраивать украинцев, даже если они еще не очень хорошо владеют немецким языком.
«Мы ведем переговоры с крупными компаниями — от производства до логистики и розничной торговли. Но мы также хотим привлечь средний бизнес», — рассказал Даниэль Терценбах, специальный представитель по интеграции беженцев на рынок труда.
Поскольку почти 8 из 10 вакансий в Германии рассчитаны на квалифицированных рабочих, есть смысл заполнить их высококвалифицированными украинцами. Там их можно использовать продуктивнее, считают в правительстве.
«Всегда легче подать заявку на должность с более высоким уровнем квалификации и лучшей оплатой, когда ты работаешь, чем когда ты безработный», — отмечает Терценбах.
Чиновники отмечают: ускоренная интеграция украинских беженцев пойдет на пользу не только Германии, но и Украине. Украинцы могут вернуться домой, имея новый профессиональный опыт и знания.
«Если они все хорошо интегрируются и сейчас работают за границей, то это, безусловно, сыграет свою роль в восстановлении Украины», — считает спецпредставитель.

Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия

По материалам:
РБК-Україна
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