Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине — Finance.ua

Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине

Германия стремится сократить денежные взносы на 20 миллиардов евро, которые она выделяет в фонд Европейского Союза, из которого финансируется вооружение для Украины. Берлин является самой большой экономикой ЕС и вносит четверть средств в EPF.

Об этом пишет The Daily Telegraph , ссылаясь на определенный документ, который получила редакция.

Согласно документу, Берлин утверждает, что Европейский фонд мира (EPF) должен принять во внимание миллиарды, которые он предоставил Киеву на двусторонней основе в виде пакетов военной помощи.

Данное заявление вызвало опасения в европейских столицах, что канцлер Олаф Шольц может сорвать предстоящие попытки ЕС поддержать борьбу Украины против российского вторжения.

The Daily Telegraph сообщает, что Франция в противовес Германии утверждает, что EPF должна прекратить поставки оружия из запасов государств-членов и сосредоточиться на совместных закупках военной помощи от европейских производителей оружия.

При этом именно французов ранее ЕС обвинял в замедлении и затягивании поставок в Украину одного миллиона артиллерийских снарядов.

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В своем документе Берлин отмечает, что военная поддержка Украины может быть предоставлена ​​либо через финансовые взносы в украинский конверт в EPF, либо через прямые поставки военного оборудования в Украину. Эта формулировка вызывает опасение, что Германия может настаивать на списании двусторонних взносов Киеву с EPF при том, что Германия объявила, что удвоит свою военную помощь Украине в 2024 году, подписав пакет на 8 миллиардов евро.

Издание отмечает, что Германия часто жалуется, что страны-члены блока злоупотребляют схемой EPF, чтобы отправлять старое оружие в Украину и использовать возмещение для модернизации своих войск.

Справка Finance.ua:

Европейский фонд мира, основанный в марте 2021 года, является инструментом, через который страны Европейского союза оказывают своим партнерам военную поддержку, включая Украину. Основная функция фонда заключается в компенсации расходов правительств на военные поставки, способствуя укреплению обороноспособности и безопасности партнерских стран.

EPF предоставил Украине оружие на 4,5 млрд евро после полномасштабного вторжения россии в феврале прошлого года и обучал 34 000 украинских военных в рамках учебной миссии ЕС. Также в ЕС выделили еще около 200 млн евро для обучения бойцов ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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