Германия выделила еще 11,5 млн евро на поддержку ВСУ, — Бербок Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Германия выделила еще 11,5 млн евро на поддержку ВСУ, — Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин решил внести дополнительное финансирование на сумму 11,5 миллиона евро в Целевой фонд Украина-НАТО.

Об этом сообщает МИД ФРГ в Twitter (X).

Немецкий чиновник в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО отметила важность «сделать все возможное» для поддержки выбора Украины «мира, свободы и безопасности».

«Совет НАТО-Украина станет рабочим мотором, который будет приближать Украину к НАТО», — цитирует Бербок МИД Германии.

Она также заявила, что стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа Вооруженных сил занимают «центральное место на этом пути».

«Германия выделяет дополнительно 11,5 миллиона евро в Целевой фонд НАТО-Украина», — рассказала Бербок.

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Напомним, 21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым рассказал детали нового пакета помощи, который Германия передает Украине. В новый пакет помощи для Украины войдут четыре системы IRIS-T, противотанковые мины, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра. В 2024 году Украине будет предоставлено 140 тысяч 155-мм снарядов.

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