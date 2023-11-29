Глава МИД Германии призвала создать над Украиной «зимний щит» — Finance.ua

Глава МИД Германии призвала создать над Украиной «зимний щит» Сегодня 14:12

Союзники Киева по всему миру должны создать над Украиной «оборонный щит», чтобы уберечь ее от российских атак в зимний период.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW

«Целью россии снова является гражданская инфраструктура», — сказала она в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Подобные атаки должны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды, пояснила Бербок.

Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава немецкого внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

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