В еврозоне началась рецессия, но есть нюансы — Financial Times Сегодня 19:13 — Мир

В еврозоне началась рецессия, но есть нюансы — Financial Times

Экономику еврозоны ожидает лишь слабый рост в 2024 году, а такие факторы, как высокие процентные ставки, потенциальные проблемы на энергетическом рынке, а также геополитическая нестабильность могут спровоцировать более глубокий спад.

Об этом идет речь в материале Financial Times со ссылкой на экспертов, опрошенных изданием.

Консенсус-прогноз респондентов FT предполагает, что ВВП еврозоны увеличится на 0,6% в будущем году. Это хуже прогнозов Европейского центрального банка (+0,8%) и Международного валютного фонда (+1,2%).

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Около двух третей из 48 опрошенных экспертов заявили, что экономика еврозоны, вероятно, уже находится в технической рецессии (снижение ВВП в поквартальном выражении в течение двух кварталов подряд).

«Мы бы не стали говорить о полноценной рецессии, скорее охарактеризовали бы эту ситуацию как стагнацию, — заявил главный экономист с европейских рынков BNP Paribas Пол Голлингсворт. — В 2024 году мы ждем постепенного восстановления экономики, а не дальнейшего ухудшения».

Большинство респондентов FT считают, что спад экономической активности в еврозоне будет неглубоким и кратковременным и экономика вернется к росту в первом квартале 2024 года.

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Несколько экономистов отметили среди рисков для экономики еврозоны возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем году и потенциальную победу россии в Украине.

Наибольшим риском для еврозоны, однако, является «затягивание ограничительной монетарной политики», а также сокращение бюджетных стимулов, особенно в Германии, отмечает аналитик Amundi Asset Management Махмуд Прадхан.

Две трети опрошенных экспертов ожидают, что экономика Германии вернется к росту в 2024 после спада в 2023 году. Более половины респондентов FT отметили возможность очередного энергетического кризиса в следующем году, несмотря на то, что Европа к началу зимы заполнила газохранилища почти полностью, а цены на нефть снизились. Инфляция в еврозоне приблизится к целевому показателю ЕЦБ в 2% менее чем через два года, говорит консенсус-прогноз.

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В 2024 году средние темпы роста потребительских цен в регионе составят 2,5%, в 2025 году — менее 2,1%, ожидают аналитики. Для сравнения: прогноз ЕЦБ для инфляции на следующий год составляет 2,7%, на 2025 год — 2,1%. Темпы повышения зарплат в еврозоне в будущем году составят около 4%, ожидают эксперты.

В апреле сообщалось, что экономика еврозоны и Евросоюза не оправдала надежд.

Потребительские цены в еврозоне в ноябре 2023 г. увеличились на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2021 года. В октябре текущего года инфляция в еврозоне составила 2,9% в годовом выражении.

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Темпы роста потребительских цен в регионе выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%. Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре замедлился до минимальных с апреля 2022 года 3,6% с 4,2% месяцем ранее.

Показатель также совпал с предварительными данными и прогнозами рынка. Цены на энергоносители в ноябре упали на 11,5% (-11,2% в октябре).

Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 6,9% (7,4% месяцем ранее), стоимость услуг повысилась на 4% (4,6% в октябре). Потребительские цены в еврозоне в ноябре снизились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу (+0,1% в октябре).

НВ По материалам:

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