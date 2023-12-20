Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4% — Finance.ua

Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4% Сегодня 05:04

Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом исчислении, минимальными темпами с июля 2021 года.

Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза.

В октябре этого года инфляция в еврозоне составила 2,9% в годовом исчислении.

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Несмотря на существенное снижение, темпы роста потребительских цен в регионе все еще остаются выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Рост цен без учета стоимости продовольствия и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре замедлился до минимальных с апреля 2022 года 3,6%. Показатель также совпал с предварительными данными и прогнозами рынка.

Цены на энергоносители в ноябре упали на 11,5% (-11,2% в октябре). Питание, алкоголь и табачная продукция подорожали на 6,9% (+7,4% месяцем ранее), стоимость услуг повысилась на 4% (+4,6% в октябре).

Потребительские цены в еврозоне в ноябре снизились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу (+0,1% в октябре).

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