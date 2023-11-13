Инфляция «готовит» сюрприз: к чему следует готовиться партнерам Украины из Еврозоны — Finance.ua

Инфляция «готовит» сюрприз: к чему следует готовиться партнерам Украины из Еврозоны Сегодня 19:43

Инфляция «готовит» сюрприз: к чему следует готовиться партнерам Украины из Еврозоны

Инфляция остается вызовом для еврозоны. Глава Европейского центробанка Кристин Лагард прокомментировала эту ситуацию и сообщила, когда можно ожидать изменения монетарной политики, пишет Reuters

По словам главы Европейского центробанка, в ближайшие несколько кварталов не стоит ожидать снижения процентных ставок. Об этом Кристин Лагард заявила в ходе конференции Financial Times.

Глава Европейского центробанка об инфляции

Лагард добавила, что инфляция в странах Еврозоны замедлится до 2%, которые являются целевым показателем, при длительном сохранении ставок в течение довольно длительного промежутка времени. Так что, по ее мнению, не стоит ожидать изменений в следующие несколько кварталов.

«Довольно долго» означает «довольно долго», — подчеркнула Лагард.

Более того, глава Европейского центрального банка считает, что темпы роста цен могут ускоряться. В частности, если возникнут новые и серьезные проблемы, связанные с обеспечением энергетическими ресурсами.

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К тому же Лагард подметила, что снижение инфляции до самого низкого уровня более чем за два года (2,9%) может не продолжаться долго. По ее словам, в настоящее время снижению этого показателя способствует удешевление энергоносителей.

Напомним, что в начале июня Capital Economics заявили, что в странах Еврозоны зафиксировали техническую рецессию по итогам первого квартала. Об этом сообщили после пересмотра оценки Евростата.

В то время как в третьем квартале экономический рост Еврозоны был слабее, чем ожидалось, тогда как ВВП несколько сократился по сравнению с предыдущим кварталом. Добавляют, что экономика Еврозоны столкнулась с двумя серьезными вызовами: инфляцией и высокими ставками, пишет Reuters

Телеканал новин 24 По материалам:

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