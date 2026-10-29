Новые правила бронирования: что изменится для ІТ

Кабинет министров обновил правила бронирования на критически важных предприятиях. Среди главных изменений — создание Координационного центра, ограничение бронирования для оборонных и энергетических предприятий на уровне 95% с возможностью увеличения квоты, а также дополнительные проверки компаний. Для ІТ-компаний главное изменение — не количество работников, которых можно забронировать, а сама процедура бронирования.

Об этом рассказывает DOU.

Что изменится для ІТ

Как пояснили в Ассоциации IT Ukraine, критично важные компании могут бронировать до 50% военнообязанных работников. Но теперь получить или подтвердить статус критически важного предприятия станет сложнее, ведь заявки будут дополнительно рассматриваться Координационным центром. Требования к компаниям могут быть просмотрены.

«Для ІТ-компаний профильным органом для определения критичности остается Минцифры. Поэтому основной потенциальный риск для отрасли — не автоматическое уменьшение количества забронированных работников, а усложнение и продление процедуры получения или подтверждения критичности, а также возможные изменения отраслевых критериев», — объясняют в Ассоциации.

Там добавляют, что новые правила вряд ли повлияют на бронирование отдельных специалистов, таких как разработчики, инженеры, специалисты по кибербезопасности или другие ІТ-специалисты. Риск может возникать на уровне предприятия в целом, если процедура получения или подтверждения критичности станет более сложной или продолжительной.

В течение 10 дней министерства должны представить обновленный отраслевой критерий, по которым компании будут получать статус критически важных. Эти критерии не будут связаны с резидентством в Дія.City. Далее Координационный центр рассмотрит их и согласует или вернет на доработку. После согласования Минцифры и другие министерства утвердят новые критерии своими приказами.

Как изменится процедура получения критичности

Теперь заявки на получение статуса критически важного предприятия будут проходить через Координационный центр.

Процедура предусматривает три этапа:

Первичная проверка — до 7 рабочих дней. Предприятие представляет обращение в соответствующий государственный орган. Тот проверяет, соответствует ли компания установленным критериям критичности, после чего обращается в Координационный центр. В обращении указывается код ЕГРПОУ, название предприятия, количество военнообязанных работников и критерии, которым оно соответствует.

Рассмотрение Координационным центром — до одного календарного месяца. Центр анализирует информацию и дает государственному органу рекомендации по предоставлению статуса. Он также может получать дополнительную информацию от государственных органов и предприятий, проверять сведения о военнообязанных работниках в государственных реестрах. Для неотложных случаев предусмотрена ускоренная процедура: по обоснованному обращению государственного органа центр должен предоставить рекомендации в течение семи рабочих дней.

Окончательное решение — до трех рабочих дней. После получения рекомендаций Координационного центра соответствующий государственный орган принимает решение о предоставлении статуса критически важного предприятия или посылает мотивированный отказ. В случае отказа он должен объяснить, каким именно критериям не отвечает компания.

Каких специалистов могут потерять производители

Представители оборонной отрасли опасаются, что уменьшение квоты бронирования даже на 5% может привести к потере ключевых специалистов, сокращению производства и задержкам поставки оружия военным.

Если уменьшение квоты приведет к сокращению специалистов, в первую очередь это может задеть инженеров, конструкторов, технологов, специалистов по электронике, операторов станков, сборщиков и испытателей.

Особенно уязвимы небольшие производители компонентов, которые поставляют компоненты сразу нескольким оборонным компаниям. Потеря специалистов может повлиять на выполнение нескольких контрактов одновременно.

Какие вопросы остаются открытыми

Пока неизвестно, согласуют ли в Кабмине идею, когда 100% бронирование компаниям будут предоставлять в обмен на добровольное привлечение части работников в армию. Неизвестно сколько людей в таком случае нужно будет отправлять на службу, на какой срок и как они будут возвращаться на работу. Этот механизм планируется разработать до 1 декабря 2026 года.

Компании, прежде всего, будут искать замену работникам на административных и вспомогательных должностях. Но даже такие специалисты могут быть незаменимы.

В Технологических силах отмечают, что при принятии такого решения правительство должно четко определить условия службы и гарантировать работникам сохранение работы и зарплаты.

Еще один нерешенный вопрос — как предприятия будут переходить на новые квоты. Пока что массовой отмены бронирований не предусматривается. Представители отрасли предлагают применять новые требования при последующем перебронировании. Минобороны согласилось обсудить это предложение с правительством, но окончательного решения еще нет.

Также производители опасаются, что во время последующих проверок им придется каждый раз сокращать количество забронированных работников.