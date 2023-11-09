Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума — Finance.ua

Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума
Рост потребительских цен в Украине в октябре 2023 года ускорился до 0,8% по сравнению с 0,5% в сентябре. Однако годовая инфляция замедлилась до минимума почти за три года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 3,8%.
Годовая инфляция (к октябрю прошлого года) замедлилась до 5,3%. Это минимальное значение с декабря 2020 года.
Продукты питания в октябре подорожали на 1,0%. Больше всего за месяц подорожали овощи — на 14,0%, которые в среднем стоят на 20,2% дешевле, чем год назад.
Яйца подорожали на 10,1%, но стоят дешевле на 15%, чем в октябре прошлого года.
Цены на горючее выросли в течение месяца на 3,5%. При этом ж/д билеты подешевели на 5,7%.
Напомним, что Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции до конца 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.
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