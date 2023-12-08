Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц — Finance.ua
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Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц

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Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц
Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц
Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с декабря 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, в ноябре цены выросли на 0,5%, с начала года — на 4,4%.
Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц

Цены на товары и услуги

Продукты питания в ноябре подорожали на 0,9%. Больше всего за месяц подорожали овощи — на 13,2%, которые в среднем стоят на 8,2% дешевле, чем год назад. Яйца подорожали на 1,1%, но стоят подешевле на 22,3%, чем в ноябре прошлого года.
В то же время сахар подешевел за месяц на 4,3%, фрукты — на 2,1%, подсолнечное масло — на 1,9%.
Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц
Цены на транспорт выросли на 0,9% преимущественно из-за подорожания топлива на 1,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.
Инфляция в Украине замедлилась до минимума за три года: что подорожало за последний месяц

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции прежде всего обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%;
  • Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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