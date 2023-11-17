Инфляция в Польше понемногу снижается — Finance.ua

Инфляция в Польше понемногу снижается Сегодня 20:31 — Личные финансы

Инфляция в Польше понемногу снижается

Инфляция в октябре 2023 года составила в Польше 6,6 процента — свидетельствуют данные Главного управления статистики. В сентябре этот показатель составил 8,2 процента.

Предварительная оперативная оценка Главного управления статистики показала, что в прошлом месяце инфляция составила 6,5 процента.

«По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли цены на жилье (на 8,2 процента), продукты питания (на 7,6 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 10,1 процента), услуги ресторанов и гостиниц (на 11,1 процента), увеличили показатель соответственно на 2,05 процентных пункта, 1,89 процентных пунктов и 0,57 процентных пунктов.

Снижение цен на транспорт (на 7,9 процента) снизило этот показатель на 0,78 процентных пункта", — говорится в сообщении Главного управления статистики.

uamedia По материалам:

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