Опасения рецессии в еврозоне усугубляются из-за спада деловой активности — Finance.ua
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Опасения рецессии в еврозоне усугубляются из-за спада деловой активности

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Спад деловой активности в еврозоне в октябре ускорился, поскольку спрос в доминирующей отрасли услуг еще больше ослаб, что свидетельствует о росте вероятности рецессии.
Об этом сообщает Reuters.
Официальные данные показали, что экономика упала на 0,1% в третьем квартале, а итоговый индекс менеджеров по закупкам (PMI) в понедельник за октябрь показал, что блок вошел к последнему кварталу 2023 года на задний план.
Индекс PMI в октябре упал до 46,5 с сентябрьских 47,2, что является самым низким показателем с ноября 2020 года, когда на большей части континента были усилены ограничения по COVID-19.
Это было ниже отметки 50, что отделяет рост от сокращения пятого месяца подряд, и совпадало с предварительной оценкой.
«Окончательные PMI, обнародованные сегодня, подтвердили предварительные оценки и согласуются с нашим прогнозом о том, что ВВП еврозоны снова сократится в четвертом квартале», — сказал Адриан Преттеджон из Capital Economics.
Производственная деятельность продемонстрировала, что количество новых заказов сокращается одним из самых быстрых темпов с начала сбора данных в 1997 году.
Похожая картина была и для услуг, и индекс нового бизнеса, измеритель спроса, был самым низким с начала 2021 года, поскольку потребители-должники, испытывая давление из-за повышения цен и увеличения стоимости ссуд, «держали руки в карманах».
По материалам:
Економічна Правда
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