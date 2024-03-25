В Дании продлили разрешения на проживание украинцев — Finance.ua

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В Дании продлили разрешения на проживание украинцев

Мир
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В Дании продлили разрешения на проживание украинцев
В Дании продлили разрешения на проживание украинцев, Фото: uraua.info
Иммиграционная служба продлила разрешения на проживание украинским беженцам. Документы вступят в силу до 17 марта 2025 года. Однако не всем украинцам продлили разрешения.
Об этом сообщает nyidanmark.dk.
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Иммиграционная служба Дании проверила все разрешения на проживание, предоставленные в соответствии со специальным законом до 3 ноября 2023 года, и срок действия которых истекал 17 марта 2024 года.
Если условия были выполнены, разрешения на проживание продлили до 17 марта 2025 года.
Одновременно продлили и разрешения на проживание, выданные с 3 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года — они также действительны до 17 марта 2025 года.
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Почему не всем украинцам продлили разрешения на проживание

Некоторым беженцам разрешение на пребывание не продлили, поскольку Иммиграционная служба тщетно пыталась с ними связаться.
В таких случаях срок действия разрешений истек 17 марта 2024 года.
Отмечается, что беженцам необходимо подать новое заявление на получение разрешения на проживание в соответствии со специальным законом.
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Информацию о разрешении на проживание беженцы могут найти на сайте ведомства или по телефону: +45 35 36 66 00.
Напомним, в Дании трудоустроилось 55% беженцев из Украины. В соседней Германии украинцам для начала нужно овладеть языком, чтобы устроиться на работу.
По материалам:
РБК-Україна
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