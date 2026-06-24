В «Дії» появились новые категории для выплат — детали Сегодня 12:03 — Личные финансы

В «Дії» появились новые категории для выплат — детали

Международный Реестр ущерба открыл новые категории для подачи заявлений через портал «Дія».

27 мая 2026 года вступило в силу постановление Кабмина № 670, которое расширяет возможности для подачи заявлений в международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины.

Что это дает

Отныне предусмотрена возможность фиксировать больше видов ущерба — от нарушений прав человека до уничтожения культурного наследия и потери доступа к медицине и образованию.

Новые категории для физических лиц

Важнейшая новация для граждан — четыре новые категории заявлений, по которым теперь можно обратиться в Реестр ущерба через портал «Дія».

А2.10 — Другие нарушения международного права, прав человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны. Это категория для тех, кто подвергся нарушениям, которые не вкладываются ни в одно из уже существующих. Важная деталь: категория охватывает исключительно душевные страдания, вызванные подобными нарушениями.

Если рядом с ними есть имущественные последствия, например потеря дохода, уничтожение имущества, их нужно заявлять отдельно в других соответствующих категориях.

А3.7 — Прочие экономические потери. Это самая широкая из новых категорий. Она охватывает несколько разных ситуаций.

Во-первых, потеря финансовой поддержки из-за смерти, пропажи без вести, лишения свободы, насильственное перемещение или депортация близкого члена семьи — то есть когда человек потерял того, кто его содержал: выплачивал алименты, пенсию, помощь или просто обеспечивал семью.

Во-вторых, расходы на медицинскую помощь и погребение, непосредственно связанные со смертью близкого, включая поиск тела и репатриацию остатков.

В-третьих, повреждение, уничтожение или потеря движимого имущества значительной стоимости — транспортных средств, культурных ценностей, уникальных предметов, не являющихся обычными личными вещами.

В-четвертых, для ФЛП и самозанятых лиц экономические потери из-за повреждения или уничтожения активов, которые использовались в предпринимательской деятельности, а также расходы на перемещение или эвакуацию бизнеса в пределах Украины.

Если ваши экономические потери не подпадают ни под одну категорию — А3.7 как раз для этого и предназначена.

А4.1 — Потеря доступа к медицинской помощи. По этой категории можно обратиться, если из-за уничтожения больниц, физической невозможности добраться до них или отсутствия медицинского персонала, человек испытал серьезное, быстрое или необратимое ухудшение состояния здоровья. Также следует фиксировать дополнительные расходы, понесенные для преодоления последствий такой потери, например, дополнительные расходы на проезд или более дорогое лечение в другом месте.

А4.2 — Потеря доступа к образованию. Охватывает все уровни — от начального до высшего. Основанием может быть разрушение учебного заведения, физическая невозможность попасть туда или официальный запрет на обучение, связанный с агрессией.

Если потеря доступа к образованию привела к конкретным материальным затратам, их следует подавать в категории А3.7. Во всех четырех новых категориях один из родителей может подать заявление в интересах своих малолетних или несовершеннолетних детей.

Как подать заявку через «Дію»

Все заявления подаются через портал «Дія» с помощью электронной подписи. Новые разделы будут отображаться в меню поэтапно. Не стоит беспокоиться, если нужная категория еще недоступна.

Систему подключают к государственным реестрам постепенно, чтобы обеспечить точность данных. Гражданам советуют готовить все имеющиеся документы заранее.

Ранее писали, что єВідновлення: в Д ії возобновили подачу заявлений на выплату пособия. Украинцам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, восстановили возможность подать через приложение Дія заявление на выплату денежного пособия по программе єВідновлення.

В то же время в Украине будут проверять целевое использование компенсаций на восстановление поврежденного имущества из-за агрессии рф в рамках программы єВідновлення, а также решения уполномоченных органов о ее выделении. Соответствующее решение принял Кабмин.

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