В "Дія" можно будет в несколько кликов закрыть ФЛП: на портале запустили бета-тест услуги — Finance.ua

В "Дія" можно будет в несколько кликов закрыть ФЛП: на портале запустили бета-тест услуги Сегодня 08:02 — Личные финансы

В "Дія" можно будет в несколько кликов закрыть ФЛП: на портале запустили бета-тест услуги

В скором времени на портале «Дія» можно будет закрыть ФЛП в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Услуга автоматическая, так что закрыть бизнес можно будет всего за 1 секунду. Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке », — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что услуга актуальна для людей, которые хотят изменить форму собственности бизнеса или прекратить предпринимательскую деятельность.

«Больше не нужно заполнять заявление вручную, а затем ждать, когда его обработает регистратор. Все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Это минимизирует человеческий фактор и не допустит ошибки в заявлении. Вам необходимо лишь проверить информацию и заверить ее электронной подписью» , — объясняют в Минцифры.

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После этого данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР в налоговую по месту регистрации. И все — ФЛП закрыт.

Кто может присоединиться к тестированию:

физические лица-предприниматели, имеющие РНУКНП;

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика

Напомним, Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год.

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