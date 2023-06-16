В "Дія" можно будет в несколько кликов закрыть ФЛП: на портале запустили бета-тест услуги — Finance.ua

В "Дія" можно будет в несколько кликов закрыть ФЛП: на портале запустили бета-тест услуги
В скором времени на портале «Дія» можно будет закрыть ФЛП в несколько кликов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Услуга автоматическая, так что закрыть бизнес можно будет всего за 1 секунду. Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что услуга актуальна для людей, которые хотят изменить форму собственности бизнеса или прекратить предпринимательскую деятельность.
«Больше не нужно заполнять заявление вручную, а затем ждать, когда его обработает регистратор. Все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Это минимизирует человеческий фактор и не допустит ошибки в заявлении. Вам необходимо лишь проверить информацию и заверить ее электронной подписью» , — объясняют в Минцифры.
После этого данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР в налоговую по месту регистрации. И все — ФЛП закрыт.
Кто может присоединиться к тестированию:
- физические лица-предприниматели, имеющие РНУКНП;
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика
Напомним, Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год.
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