ПриватБанк повышает некоторые тарифы для ФЛП и бизнеса — Finance.ua

ПриватБанк повышает некоторые тарифы для ФЛП и бизнеса
С 1 июня 2023 г. ПриватБанк повышает стоимость некоторых тарифных пакетов для ФЛПов и бизнеса, а именно: «Бизнес Старт», «Базовый», «Бизнес комфорт», «Бизнес ПРО», тариф для группы ФЛП.
Об этом сообщает The page.
Банк объясняет это решение изменением конъюнктуры рынка и введением соответствующей комиссии в общегосударственную систему электронных платежей. Это первое изменение тарифов банка за последние 2 года.
Тариф «Бизнес Старт»
- плата за пакет в месяц составит 150 грн для предпринимателей и 225 грн для юридических лиц (вместо 125 и 175 грн);
- комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 5 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа от 100 тыс. грн;
- стандартная комиссия за валютообмен составит 0,2% суммы сделки.
Тариф «Базовый»
- комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 10 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа от 100 тыс. грн и более;
- стандартная комиссия за валютообмен составит 0,3% суммы сделки.
Тариф для групп частных предпринимателей
- плата за обслуживание счета в тарифе изменится в зависимости от категории группы ФЛП;
- стандартная комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 5 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа от 100 тыс. грн и более.
Тариф «Бизнес Комфорт»
- комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) будет равна 3 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа 100 тыс. грн и более;
- стандартная комиссия за валютообмен составит 0,15% от суммы сделки
Тариф «Бизнес ПРО»
- плата за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 1 грн и дополнительно 10 гривен при платеже от 100 тыс. грн и более;
- стандартная комиссия за валютообмен составит 0,1% суммы сделки.
Тарифы «ІТ Expert», «Инкубатор», «ОСМД», «Медучреждения», «Для благотворительных организаций», «Для бюджетных организаций» и далее будут действовать без изменений.
Изменить тарифный пакет можно в любой момент в веб-версии или в приложении «Приват24 для бизнеса».
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