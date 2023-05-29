ПриватБанк повышает некоторые тарифы для ФЛП и бизнеса — Finance.ua

ПриватБанк повышает некоторые тарифы для ФЛП и бизнеса Сегодня 13:03 — Личные финансы

ПриватБанк повышает некоторые тарифы для ФЛП и бизнеса

С 1 июня 2023 г. ПриватБанк повышает стоимость некоторых тарифных пакетов для ФЛПов и бизнеса, а именно: «Бизнес Старт», «Базовый», «Бизнес комфорт», «Бизнес ПРО», тариф для группы ФЛП.

Об этом сообщает The page.

Банк объясняет это решение изменением конъюнктуры рынка и введением соответствующей комиссии в общегосударственную систему электронных платежей. Это первое изменение тарифов банка за последние 2 года.

Тариф «Бизнес Старт»

плата за пакет в месяц составит 150 грн для предпринимателей и 225 грн для юридических лиц (вместо 125 и 175 грн);

комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 5 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа от 100 тыс. грн;

стандартная комиссия за валютообмен составит 0,2% суммы сделки.

Тариф «Базовый»

комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 10 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа от 100 тыс. грн и более;

стандартная комиссия за валютообмен составит 0,3% суммы сделки.

Тариф для групп частных предпринимателей

плата за обслуживание счета в тарифе изменится в зависимости от категории группы ФЛП;

стандартная комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 5 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа от 100 тыс. грн и более.

Тариф «Бизнес Комфорт»

комиссия за платежи в другие банки (в том числе регулярные) будет равна 3 грн и дополнительно 10 грн в случае суммы платежа 100 тыс. грн и более;

стандартная комиссия за валютообмен составит 0,15% от суммы сделки

Тариф «Бизнес ПРО»

плата за платежи в другие банки (в том числе регулярные) составит 1 грн и дополнительно 10 гривен при платеже от 100 тыс. грн и более;

стандартная комиссия за валютообмен составит 0,1% суммы сделки.

Тарифы «ІТ Expert», «Инкубатор», «ОСМД», «Медучреждения», «Для благотворительных организаций», «Для бюджетных организаций» и далее будут действовать без изменений.

Изменить тарифный пакет можно в любой момент в веб-версии или в приложении «Приват24 для бизнеса».

The page По материалам:

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