"єВідновлення": в "Дія" возобновили подачу заявлений на выплату помощи — Finance.ua
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"єВідновлення": в "Дія" возобновили подачу заявлений на выплату помощи

Недвижимость
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"єВідновлення": в "Дія" возобновили подачу заявлений на выплату помощи
"єВідновлення": в "Дія" возобновили подачу заявлений на выплату помощи
Украинцам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, восстановили возможность подать через приложение «Дія» заявление на выплату денежной помощи по программе «єВідновлення».
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Фейсбуке.
«Успешно завершены технические работы, связанные с изменением серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ). Доступ к Реестру возобновлен в полном объеме», — говорится в сообщении.
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В частности, помимо подачи заявления на выплату денежной помощи, возобновлена ​​возможность внесения через «Дія» информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном жилье.
Напомним, с 19:00 16 июня до утра 19 июня граждане не имели возможности подать через приложение «Дія» новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы «єВідновлення», а также информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Справка Finance.ua:

  • 10 мая стартовала программа «єВідновлення». Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно с помощью портала «Дія» или обратиться в Центры предоставления административных услуг, органов социальной защиты и к нотариусам;
  • в Украине уже стартовали первые выплаты в рамках программы. Ее получат 8 заявителей из двух общин в Киевской и Донецкой области. Общая сумма помощи — более 847 тысяч гривен.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Укрінформ
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