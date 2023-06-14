В Украине будут проверять использование компенсаций "єВідновлення" на поврежденное жилье — Finance.ua
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В Украине будут проверять использование компенсаций "єВідновлення" на поврежденное жилье

Личные финансы
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В Украине будут проверять использование компенсаций "єВідновлення" на поврежденное жилье
В Украине будут проверять использование компенсаций "єВідновлення" на поврежденное жилье
В Украине будут проверять целевое использование компенсаций на восстановление поврежденного имущества из-за агрессии в рамках программы «єВідновлення», а также решение уполномоченных органов о ее выделении.
Решение по этому вопросу принял Кабмин.

Кого и как будут проверять

Проверки предусмотрены изменениями в порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги.
Согласно документу, получатель компенсации обязан в течение 15 рабочих дней подать через портал «Дія» или ЦПАУ сообщение о завершении ремонтных работ, на которые выделялись деньги.
Проверка осуществляется комиссией, принимавшей решение о выделении компенсации в течение 30 календарных дней после окончания ремонта. Ремонт считается завершенным с даты подачи получателем компенсации соответствующего уведомления, а в случае неподачи такого уведомления — через двенадцать месяцев с даты зачисление средств на специальный счет получателя компенсации.

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Во время проверки проверяется соответствие фактически произведенных работ и/или приобретенных товаров строительной продукции по каждому виду ремонтных работ. По результату проверки составляется акт, который вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
В случае невозможности установить факт проведения ремонта, например, из-за повторного повреждения/уничтожения имущества в акте делается соответствующая отметка

Будут проверять также заявления на помощь

Также предполагается проведение мониторинга рассмотрения заявлений на компенсации за поврежденное имущество. Проверять заявления будет группа поддержки «єВідновлення» - совещательный орган при Министерстве развития общин, восстановления и инфраструктуры.
Выборочный мониторинг будет проводиться в отношении не менее 5% заявлений на получение компенсаций, относительно которых были приняты решения уполномоченными органами в соответствующем месяце, в течение 30 календарных дней после окончания соответствующего месяца.
Заявления, решения по которым подлежат выборочному мониторингу, отбираются автоматически из данных Реестра поврежденного и уничтоженного имущества или на основании подачи жалобы заявителем на правительственную горячую линию.
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По материалам:
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