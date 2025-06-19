В «Дії» анонсировали две новые услуги по строительству — Finance.ua
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В «Дії» анонсировали две новые услуги по строительству

Личные финансы
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В «Дії» анонсировали две новые услуги по строительству
В «Дії» анонсировали две новые услуги по строительству
Минцифра продолжает упрощать процесс строительства для украинцев. Уже скоро подать сообщение о начале строительных работ и зарегистрировать право на готовность объекта по стройпаспорту можно будет в приложении «Дія». Удобно, быстро и в несколько кликов.
Отметим, что раньше такая возможность была только на портале Дія или в ЦПАУ.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Кто может воспользоваться услугой

  • Услуги будут доступны для домов до 500 м² до двух этажей и хозяйственных построек на участке — гаража, сарая, летней кухни и т. д.
  • В приложении «Дія» процедуру упростили. Данные в форме подтянутся автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Система сама проверит документ, покажет ошибки и подскажет, как их исправить. Сообщения и декларация регистрируются автоматически или отправляются на рассмотрение в госархстройконтроль.
Кроме этого, обещают запустить push-уведомления в приложении «Дія» о результатах стройуслуг, которые украинцы оформляют в ЦПАУ. Пуши будут приходить после отправки документов в ЕГЭСС и по результатам рассмотрения документов.
К слову, ранее строительная отрасль считалась одной из самых коррумпированных — ежегодно мимо бюджета проходило 7 млрд грн.
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«Сфера строительства — одна из самых уязвимых к коррупции. Чаще всего это происходит именно на этапе получения строительного паспорта, разрешения или градостроительных условий. Цифровизация убирает лишние контакты, упрощает процесс и не оставляет пространства для злоупотреблений», — написала о новых услугах председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного «Слуга народа» Елена Шуляк.
Напомним, украинцы изменили модель покупки недвижимости. Теперь средний срок принятия решения о покупке квартиры вырос до 67 дней — против 21 дня в 2021 году.
По аналитике Госстата цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-марте 2025 года выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В целом, с начала полномасштабного вторжения, фактически за три года большой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, а в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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