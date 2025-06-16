Ущерб более ₴1 миллиарда: бывших топ-чиновников Минрегиона разоблачили на «строительной схеме» — Finance.ua

Ущерб более ₴1 миллиарда: бывших топ-чиновников Минрегиона разоблачили на «строительной схеме»
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему в строительной сфере с участием топ-чиновников государства. Речь идет о незаконном получении земельного участка в столице, из-за чего государство могло недополучить недвижимости более чем на 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых:
- бывший госсекретарь Минрегиона, ныне член правления НАК «Нафтогаз»;
- экс-советник министра;
- бывший директор государственного предприятия;
- застройщик, которого называют организатором схемы;
- представитель строительной компании.
Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, получение и предоставление неправомерной выгоды.
По данным следствия, застройщик обратился к должностным лицам Минрегиона, чтобы получить участок в Киеве под застройку. В министерстве создали условия для передачи этой земли одному из госпредприятий, которое, в свою очередь, заключило договоры с «нужной» компанией застройщика.
По условиям договора, компания должна была передать государству часть квартир в новостройке пропорционально стоимости земли. Но стоимость участка и имеющихся на нем зданий искусственно занизили почти в пять раз. Поэтому государство недополучило бы жилья более чем на 1 млрд грн.
Как отмечает следствие, при содействии в реализации схемы застройщик отблагодарил чиновников скидками на жилье в своих жилых комплексах. Стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при рыночной стоимости около 30 тыс. грн. В целом, по оценке следствия, размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.
На большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.
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