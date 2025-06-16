Ущерб более ₴1 миллиарда: бывших топ-чиновников Минрегиона разоблачили на «строительной схеме» — Finance.ua

Ущерб более ₴1 миллиарда: бывших топ-чиновников Минрегиона разоблачили на «строительной схеме» Сегодня 22:31 — Криминал

Ущерб более ₴1 миллиарда: бывших топ-чиновников Минрегиона разоблачили на «строительной схеме», Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему в строительной сфере с участием топ-чиновников государства. Речь идет о незаконном получении земельного участка в столице, из-за чего государство могло недополучить недвижимости более чем на 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых:

бывший госсекретарь Минрегиона, ныне член правления НАК «Нафтогаз»;

экс-советник министра;

бывший директор государственного предприятия;

застройщик, которого называют организатором схемы;

представитель строительной компании.

Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, получение и предоставление неправомерной выгоды.

По данным следствия, застройщик обратился к должностным лицам Минрегиона, чтобы получить участок в Киеве под застройку. В министерстве создали условия для передачи этой земли одному из госпредприятий, которое, в свою очередь, заключило договоры с «нужной» компанией застройщика.

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По условиям договора, компания должна была передать государству часть квартир в новостройке пропорционально стоимости земли. Но стоимость участка и имеющихся на нем зданий искусственно занизили почти в пять раз. Поэтому государство недополучило бы жилья более чем на 1 млрд грн.

Как отмечает следствие, при содействии в реализации схемы застройщик отблагодарил чиновников скидками на жилье в своих жилых комплексах. Стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при рыночной стоимости около 30 тыс. грн. В целом, по оценке следствия, размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

На большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

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