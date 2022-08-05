В Центре занятости назвали количество безработных в Украине — Finance.ua
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В Центре занятости назвали количество безработных в Украине

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В Центре занятости назвали количество безработных в Украине
В Центре занятости назвали количество безработных в Украине, www.freepik.com
По состоянию на сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 293 тысячи безработных, что на 7% меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.
Об этом в ходе Всеукраинского телемарафона сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.
«На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 293 тысячи безработных. Если сравнивать эти показатели с прошлым годом, то на сегодняшний день на 8% меньше безработных, чем было зарегистрировано в прошлом году. Если сравнивать с 24 февраля, то это на 7% меньше», — сказала она.
По ее словам, пособие по безработице получают 244 тысячи украинцев.
«Минимальная сумма пособия составляет 1000-1800 гривен. В среднем пособие по безработице составляет 4600 гривен. Максимальный размер пособия — 9750 гривен. Расчет суммы производится индивидуально, она зависит от страхового стажа человека и заработной платы, которую он получал на последнем месте работы», — — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • на период действия военного положения максимальный размер пособия по безработице в Украине не может превышать 150% минимальной заработной платы, то есть 9750 гривен. В случае наличия страхового стажа менее 6 месяцев в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации человека как безработного, выплата пособия по безработице будет назначаться в минимальном размере, что на сегодняшний день составляет 1000 гривен;
  • украинцы, потерявшие документы и сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности, заработной плате, могут рассчитывать на пособие по безработице в размере 1800 гривен;
  • в Киеве начали предоставлять пособие по частичной безработице на период военного положения;
  • в конце июня правительство приняло постановление, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не нашли работу, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству, благоустройству и т.д.
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По материалам:
УНІАН
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