В Болгарии нехватка работников: какая отрасль страдает больше всего — Finance.ua

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В Болгарии нехватка работников: какая отрасль страдает больше всего

Личные финансы
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В Болгарии нехватка работников: какая отрасль страдает больше всего
В Болгарии нехватка работников: какая отрасль страдает больше всего
Туристический сектор Болгарии страдает от нехватки работников после того, как во время пикового летнего сезона он понес значительные потери рабочей силы.
Об этом пишет DCNews.
По данным Национального статистического института, туристический сектор потерял 11,5% своих работников, в то время как экономика в целом сократилась на 1%.
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Сокращение рабочей силы в сфере туризма происходит в то время, как в секторе наблюдается один из самых высоких темпов роста заработной платы — на 18,2%. Однако, несмотря на этот рост, средняя заработная плата в нем по-прежнему самая низкая среди других отраслей.
Несмотря на сокращение рабочей силы, финансовые показатели в туристическом секторе положительные. В сентябре уровень заполняемости гостиничных мест достиг 34,1%, что на 2,4 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самый высокий уровень заполняемости — 44,9% - был отмечен в четырех- и пятизвездочных отелях, куда особенно часто приезжают иностранные гости.
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Болгария планирует выполнить амбициозную цель — получить 13 миллионов иностранных посетителей до конца года и получить доход от туризма в размере 14 миллиардов львов.
Напомним, национальное собрание Болгарии одобрило во втором и окончательном чтении закон о введении евро, а также поправки к закону о кредитных учреждениях, связанные с переходом на евро. Дата введения евро в Болгарии еще не известна и будет определена решением Совета ЕС, но Болгария стремилась совершить этот переход в 2025 году.
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Также в Болгарии планируется упростить выдачу туристических и рабочих виз. Министр туризма Болгарии Евтим Милошев и заместитель министра иностранных дел Мария Ангелиева обсудили планы по упрощению выдачи туристических и рабочих виз. Правительство Болгарии предлагает упростить работу консульских служб в третьих странах.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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