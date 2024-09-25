Когда Болгария планирует стать полноправным членом Шенгенской зоны — Finance.ua

Когда Болгария планирует стать полноправным членом Шенгенской зоны Сегодня 17:25 — Мир

Когда Болгария планирует стать полноправным членом Шенгенской зоны

Болгария считает, что решение о ее полном членстве в Шенгенской зоне будет принято до конца этого года.

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Власти Софии выразили надежду, что присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне по сухопутным границам вскоре будет завершено.

Об этом сообщает Schengen.News.

10 октября еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон вместе с министром внутренних дел Венгрии должны предложить Совету Европейского Союза отменить проверки на сухопутных границах.

Болгария и Румыния стали членами Шенгенской зоны 31 марта 2024 года, отменив контроль над морскими и воздушными перевозками.

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Однако частичное присоединение обеих стран к Шенгену означает, что контроль на сухопутных границах продолжает оставаться эффективным.

Справка Finance.ua:

Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины. Гуманитарная помощь предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, бежавших от войны в Украине и получивших временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Европейской комиссии.

Сейчас болгарское правительство решило продлить без изменений программу гуманитарной помощи для перемещенных украинцев до 31 декабря 2024 года.

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