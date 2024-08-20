Болгария приняла переход на евро — Finance.ua

Болгария приняла переход на евро
Национальное собрание Болгарии одобрило во втором и окончательном чтении закон о введении евро, а также поправки к закону о кредитных учреждениях, связанные с переходом на евро.
Об этом сообщает The Sofia Globe.
Когда планируют вводить евро
Дата введения евро в Болгарии еще не известна и будет определена решением Совета ЕС, но Болгария стремилась совершить этот переход в 2025 году.
Как будет происходить переход на евро
После старта денежной реформы будет введен переходный период — в течение одного месяца законным платежным средством будут как евро, так и лев. Однако сдача должна выдаваться в евро.
Если у продавца нет сдачи в евро, сдача может быть выдана полностью в левах.
Через месяц лев перестанет быть законным платежным средством.
Как это повлияет на цены
Закон предусматривает, что введение евро не может привести к повышению цен на товары и услуги, которое поставит потребителей в неблагоприятное финансовое положение, кроме случаев, когда такое повышение может быть оправдано объективными экономическими факторами.
Обмен болгарского лева
Болгарский центробанк будет обменивать банкноты лева и монеты стотинки на евро бесплатно, в неограниченном количестве и без ограничения времени, по официальному обменному курсу.
В течение полугода после введения евро банки будут обменивать банкноты и монеты на евро бесплатно.
В местах, где нет представительств или отделений кредитного учреждения, Болгарская почта будет обменивать банкноты и монеты лева бесплатно также в течение шести месяцев.
В течение года после введения евро цены будут отображаться в левах и евро.
Справка Finance.ua:
- С 1 марта 2024 года Болгария и Румыния стали частями Шенгенской зоны. Для граждан Украины это присоединение означает сокращение максимальной продолжительности пребывания без виз в этих странах;
- Болгарии осталось выполнить последний критерий для присоединения к еврозоне, который касается уровня инфляции. В стране рассчитывают выполнить это условие до конца года;
- власти Болгарии ожидают от присоединения к единой европейской валюте повышения уровня жизни и сокращения расходов на ведение бизнеса.
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