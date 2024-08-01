Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины — Finance.ua

Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины Сегодня 11:15 — Личные финансы

Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины

На заседании 31 июля временное правительство Болгарии одобрило продление гуманитарной помощи для беженцев из Украины.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Гуманитарная помощь предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, бежавших от войны в Украине и получивших временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Европейской комиссии.

Ее впервые ввело правительство Кирилла Петкова в 2022 году, с тех пор ее несколько раз продлевали, в последний раз — до 31 июля. Сейчас болгарское правительство решило продлить без изменений программу гуманитарной помощи для перемещенных украинцев до 31 декабря 2024 года.

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Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в Болгарию въехали более 2,4 миллионов украинцев.

Из них более 181 тысячи украинцев получили в стране статус временной защиты ЕС, более 55 тысяч остаются в Болгарии.

Справка Finance.ua:

в странах Евросоюза временной защитой пользуются 4,2 млн человек из Украины;

среди стран, которые приютили наибольшее количество украинцев, остаются: Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС); Польша (955 520; 22,7%); Чехия (364 375; 8,7%);



в то же время в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев: Германия (+15 210; +1,2%); Нидерланды (+4705; +4,0%); Болгария (+3475; +7,6%).



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