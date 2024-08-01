Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины — Finance.ua
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Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины

Личные финансы
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Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины
Болгария продлила программу помощи беженцам из Украины
На заседании 31 июля временное правительство Болгарии одобрило продление гуманитарной помощи для беженцев из Украины.
Об этом сообщает The Sofia Globe.
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Гуманитарная помощь предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, бежавших от войны в Украине и получивших временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Европейской комиссии.
Ее впервые ввело правительство Кирилла Петкова в 2022 году, с тех пор ее несколько раз продлевали, в последний раз — до 31 июля. Сейчас болгарское правительство решило продлить без изменений программу гуманитарной помощи для перемещенных украинцев до 31 декабря 2024 года.
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Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в Болгарию въехали более 2,4 миллионов украинцев.
Из них более 181 тысячи украинцев получили в стране статус временной защиты ЕС, более 55 тысяч остаются в Болгарии.

Справка Finance.ua:

  • в странах Евросоюза временной защитой пользуются 4,2 млн человек из Украины;
  • среди стран, которые приютили наибольшее количество украинцев, остаются: Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС); Польша (955 520; 22,7%); Чехия (364 375; 8,7%);
  • в то же время в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев: Германия (+15 210; +1,2%); Нидерланды (+4705; +4,0%); Болгария (+3475; +7,6%).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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