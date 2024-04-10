Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства — Finance.ua
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Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства

Казна и Политика
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Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства
Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства
Национальное собрание Болгарии одобрило финансовую помощь Украине в размере 60 тысяч евро.
Об этом сообщает BNR.
Денежные средства пойдут на участие в 4-летней программе Организации экономического сотрудничества и развития. Общая стоимость мероприятий, включенных в программу, составляет 16,5 миллиона евро.
Болгарская оппозиция возражала против оказания помощи Украине, поскольку «это нанесло бы ущерб нашим соотечественникам в западных пригородах».
«Поскольку средства на проекты в Украине не собраны по той простой причине, что на территории страны продолжаются военные действия, эти 60 тысяч евро взяты из Босилеграда и других болгарских общин и пожертвованы Украине, чтобы Болгарское государство могло напрячься на один параметр, по которому можно стать членом ОЭСР», — заявил депутат Павел Митова из «Есть такой народ».
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — межправительственная экономическая организация, в которую входят 35 стран-членов, основана в 1961 году для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли.

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения рф оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украине.
По материалам:
РБК-Україна
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