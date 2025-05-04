В Anthropic прогнозируют появление ИИ-сотрудников уже в следующем году — Finance.ua

В Anthropic прогнозируют появление ИИ-сотрудников уже в следующем году 04.05.2025, 01:15 — Технологии&Авто

В Anthropic прогнозируют появление ИИ-сотрудников уже в следующем году

Anthropic ожидает, что виртуальные сотрудники на базе искусственного интеллекта начнут путешествовать по корпоративным сетям в следующем году.

Об этом сообщил руководитель отдела безопасности компании Джейсон Клинтон в интервью Axios.

Каких изменений ждать

По его словам, управление этими идентификационными данными ИИ потребует от компаний переоценки их стратегий кибербезопасности, иначе они рискуют подвергнуть свои сети серьезным нарушениям безопасности.

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Агенты обычно сосредотачиваются на конкретной, программируемой задаче. В сфере безопасности это означает, что автономные агенты реагируют на фишинговые оповещения и другие индикаторы угроз.

Виртуальные сотрудники продвинут эту автоматизацию на шаг дальше:

ИИ-идентичности будут иметь собственную «память»;

собственные роли в компании;

а также собственные корпоративные аккаунты и пароли.

У них будет уровень автономии, который намного превышает тот, что имеют сегодняшние агенты.

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Anthropic считает, что на нее возложены две обязанности — помогать решать проблемы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.

Во-первых, это тщательное тестирование моделей Claude, чтобы убедиться, что они могут противостоять кибератакам, сказала Клинтон. Во-вторых, отслеживать проблемы безопасности и уменьшать возможности злоумышленников злоупотреблять Claude.

Сетевые администраторы уже пытаются отслеживать, какие аккаунты имеют доступ к разным системам, и отбиваться от злоумышленников, покупающих повторно использованные пароли аккаунтов сотрудников в темном интернете.

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По словам Клинтона, во время выполнения задачи сотрудники с искусственным интеллектом могут взломать систему непрерывной интеграции компании, в которой новый код объединяется и тестируется перед развертыванием: и тем самым нарушить правила.

«В старом мире это наказывается. Но в новом мире, кто несет ответственность за агента, который работал пару недель и дошедшел до этого?» — сказал он.

Клинтон говорит, что безопасность виртуальных сотрудников — одна из самых больших сфер безопасности, в которую компании, занимающиеся разработкой ИИ, могут инвестировать в ближайшие несколько лет.

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Он особенно заинтересован в решениях, обеспечивающих видимость того, что делает аккаунт ИИ-сотрудника в системе, а также в инструментах, создающих новую систему классификации учетных записей, которая лучше учитывает виртуальных сотрудников.

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