Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом — Finance.ua

Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом 01.04.2025, 00:34 — Технологии&Авто

Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом

Компания Muse выпустила оригинальный продукт — смарт-повязку для сна и когнитивного развития Muse S Athena.

Muse S Athena анализирует мозговую активность, отслеживает кровообращение, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, дыхание, положение тела и фазу сна.

Устройство включает в себя передовые сенсоры: электроэнцефалограф (ЭЭГ), фотоплетизмограф (PPG), функциональную ближнюю инфракрасную спектроскопию (fNIRS), а также акселерометр и гироскоп.

Обработкой данных занимается искусственный интеллект, использующий модель Foundational Brain Model (FBM), обученную более чем на 80 000 записях ЭЭГ. Это позволяет устройству в режиме реального времени предоставлять рекомендации, способствующие снижению стресса, концентрации внимания и улучшению когнитивных функций. Дополнительно предлагается программа с инструментами для медитации и контроля сна, способная выявлять такие нарушения как апноэ.

Повязка Muse S Athena уже поступила в продажу на американском рынке по цене $474.99. Базовый функционал программы доступен бесплатно, а подписка на расширенные возможности, включая продвинутые методики медитации и анализ когнитивных процессов, будет стоить $12.99 ежемесячно.

iLenta По материалам:

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