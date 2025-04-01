Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом — Finance.ua

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Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом
Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом
Компания Muse выпустила оригинальный продукт — смарт-повязку для сна и когнитивного развития Muse S Athena.
Muse S Athena анализирует мозговую активность, отслеживает кровообращение, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, дыхание, положение тела и фазу сна.
Устройство включает в себя передовые сенсоры: электроэнцефалограф (ЭЭГ), фотоплетизмограф (PPG), функциональную ближнюю инфракрасную спектроскопию (fNIRS), а также акселерометр и гироскоп.
Представлена ​​смарт-повязка с искусственным интеллектом
Обработкой данных занимается искусственный интеллект, использующий модель Foundational Brain Model (FBM), обученную более чем на 80 000 записях ЭЭГ. Это позволяет устройству в режиме реального времени предоставлять рекомендации, способствующие снижению стресса, концентрации внимания и улучшению когнитивных функций. Дополнительно предлагается программа с инструментами для медитации и контроля сна, способная выявлять такие нарушения как апноэ.
Повязка Muse S Athena уже поступила в продажу на американском рынке по цене $474.99. Базовый функционал программы доступен бесплатно, а подписка на расширенные возможности, включая продвинутые методики медитации и анализ когнитивных процессов, будет стоить $12.99 ежемесячно.
По материалам:
iLenta
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