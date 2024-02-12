В 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств — Finance.ua

В 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств
В течение года детективы БЭБ обеспечили возмещение в бюджет 2,2 млрд грн во всех уголовных производствах, из них 544 млн грн в законченных уголовных производствах.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Было начато досудебное расследование по 2072 уголовным производствам. Объявлено о подозрении 507 лицам, это почти в 10 раз больше, чем в прошлом году. 342 дела направлены в суд, в 2022 — 29.
Также сотрудники Бюро изъяли подакцизные товары и оборудование для их производства стоимостью более 4 млрд грн.
В 2022 году эта сумма составляла 431 млн грн.
Аналитики Бюро за год создали 1005 аналитических продуктов по правонарушениям, которые влияют на экономическую безопасность государства в бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной или инвестиционной сферах на общую сумму 155,9 млрд грн.
Всего в 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств. Для сравнения в 2022 году эта сумма составила 1,99 млрд грн. Из них:
- 2,1 млрд грн — предотвращено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС);
- 1,5 млрд грн — не допущено хищение во время проведения тендерных процедур в бюджетной сфере;
- 5,2 млрд грн — предотвращено распространение рискового налогового кредита по НДС.
Ранее говорилось, что до августа 2024 года Украина создаст специальный суд, который будет рассматривать административные дела в отношении государственных органов, а также перезагрузит работу Бюро экономической безопасности.
«После роспуска Киевского окружного административного суда в декабре 2022 года мы примем закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК)», — говорилось в тексте обновленного меморандума о финансовой и экономической политике, опубликованного на сайте МВФ.
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В меморандуме отмечается, что предлагаемый структурный контрольный показатель создания суда — конец июля 2024 года, перезагрузка работы БЭБ — до конца июня 2014 года.
Справка Finance.ua:
- Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области проанализировали около трех тысяч тендерных закупок на общую сумму 32 млрд гривен.
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