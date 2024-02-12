В 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств — Finance.ua

В 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств Сегодня 17:35 — Казна и Политика

В 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств

В течение года детективы БЭБ обеспечили возмещение в бюджет 2,2 млрд грн во всех уголовных производствах, из них 544 млн грн в законченных уголовных производствах.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Было начато досудебное расследование по 2072 уголовным производствам. Объявлено о подозрении 507 лицам, это почти в 10 раз больше, чем в прошлом году. 342 дела направлены в суд, в 2022 — 29.

Также сотрудники Бюро изъяли подакцизные товары и оборудование для их производства стоимостью более 4 млрд грн.

В 2022 году эта сумма составляла 431 млн грн.

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Аналитики Бюро за год создали 1005 аналитических продуктов по правонарушениям, которые влияют на экономическую безопасность государства в бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной или инвестиционной сферах на общую сумму 155,9 млрд грн.

Всего в 2023 году БЭБ не допустило хищения 8,8 млрд грн госсредств. Для сравнения в 2022 году эта сумма составила 1,99 млрд грн. Из них:

2,1 млрд грн — предотвращено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС);

1,5 млрд грн — не допущено хищение во время проведения тендерных процедур в бюджетной сфере;

5,2 млрд грн — предотвращено распространение рискового налогового кредита по НДС.

Ранее говорилось, что до августа 2024 года Украина создаст специальный суд, который будет рассматривать административные дела в отношении государственных органов, а также перезагрузит работу Бюро экономической безопасности.

«После роспуска Киевского окружного административного суда в декабре 2022 года мы примем закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК)», — говорилось в тексте обновленного меморандума о финансовой и экономической политике, опубликованного на сайте МВФ.

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В меморандуме отмечается, что предлагаемый структурный контрольный показатель создания суда — конец июля 2024 года, перезагрузка работы БЭБ — до конца июня 2014 года.

Справка Finance.ua:

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области проанализировали около трех тысяч тендерных закупок на общую сумму 32 млрд гривен.

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины обнаружили, что Укрзализныця могла продавать щебенчатую продукцию частным субъектам хозяйствования по прямым договорам по ценам в 2,5 раза ниже рыночных.

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