Условия получения карты CUKR в Польше: что делать пенсионерам и людям с инвалидностью 03.04.2026, 17:00 — Личные финансы

После получения карты CUKR украинцы в Польше будут иметь право на государственные выплаты и другие виды помощи на тех же началах, что и другие иностранцы. Но является ли трудоустройство обязательным условием для получения карты CUKR? Как быть пенсионерам и лицам с инвалидностью, которые не работают в Польше?

На такие вопросы ответили эксперты.

В Опольском воеводском управлении сообщили, что трудоустройство не является фактором в решении о выдаче карты проживания CUKR.

Нет никаких препятствий для подачи заявления на получение карты CUKR как для людей пожилого возраста, так и для людей с инвалидностью.

Однако иностранец, планирующий находиться в Польше, должен иметь стабильный доход, достаточный для жизни. Карта пребывания CUKR гарантирует легальное проживание, но не оказывает никакой специальной поддержки, кроме обычно доступной всем лицам, проживающим в Польше.

В такой ситуации автоматически прекращается действие временной защиты. Таким образом, украинцы потеряют право на получение помощи, на которую имели право по статусу UKR.

После получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды пособий на тех же началах, что и другие иностранцы. Также украинцы после получения карты быта CUKR будут обязаны в течение 15 рабочих дней уведомить воеводу, издавшего карту, о любом изменении места жительства.

Выезд за пределы Польши

Если после получения карты граждане Украины выедут из Польши на период более 6 месяцев, они лишатся разрешения на временное проживание.

Справка Finance.ua:

С 1 апреля 2026 года в странах ЕС начинают действовать обновленные правила для лиц с временной защитой, которые повлияют и на украинцев в Польше. Изменения касаются, прежде всего, условий пребывания, перехода на долгосрочные разрешения и проверки статуса в разных странах.

