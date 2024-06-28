«Укрзализныця» создает отдельную компанию, которая будет строить газовые электростанции — Finance.ua

«Укрзализныця» создает отдельную компанию, которая будет строить газовые электростанции Сегодня 19:32 — Энергетика

АО «Укрзализныця» в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, подключенных к сетям общества. С этой целью создано отдельное юридическое лицо — ООО «УЗ Энерго».

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что «Укрзализныця», как один из крупнейших потребителей электрической энергии в Украине, испытывает существенный дефицит электрической энергии.

Введенные лимиты на потребление электроэнергии только на 75% покрывают реальные потребности общества для обеспечения перевозочного процесса и хозяйственной деятельности.

«По имеющимся прогнозам с приближением осенне-зимнего периода усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов и негативно сказаться на предоставлении коммунальных услуг для бытовых потребителей, ведь Укрзализныця также является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения», — отмечают в компании.

«Укрзализныця входит в ТОП-5 крупнейших распределительных компаний Украины по протяженности сетей и объемам перетока электроэнергии. Компания является важным элементом Объединенной энергетической системы Украины, обеспечивает электроснабжение для ряда домохозяйств и предприятий на всей территории Украины».

«Прошлой зимой мы уже помогли энергосистеме страны в обеспечении питания отдельных административных единиц, и сейчас, учитывая сложную ситуацию с генерацией, мы должны помочь стране пройти самый сложный в истории осенне-зимний период. Именно поэтому было принято решение о строительстве десятков газогенераторных установок общей мощностью до 250 МВт», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Он добавил, что компания ведет активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта.

Сообщается, что новая компания «УЗ Энерго» должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт.

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В первую очередь, они будут установлены в областных центрах и присоединены к сетям общества, от которых запитаны объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.

Как поясняют в УЗ, согласно требованиям законодательства, деятельность по производству электрической энергии с использованием газогенераторных установок и установок хранения электрической энергии может осуществляться только обособленной от оператора системы распределения юридическим лицом с получением в установленном порядке лицензии на ведение хозяйственной деятельности по производству электрической энергии.

«В связи с этим правлением АО „Укрзализныця“ было дано согласие на создание отдельной компании, доля в уставном капитале которой в размере 100% будет принадлежать ООО „Сбыт Энерджи ЛТД“, уставный капитал которой, в свою очередь, на 100% принадлежит Укрзализныце», — сообщают в компании.

Там добавляют, что «Укрзализныця» как оператор системы распределения электроэнергии имеет более 100 тысяч подключенных потребителей.

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