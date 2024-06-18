«Укрзализныця» получила от Всемирного банка технику и оборудование на 7 миллионов долларов — Finance.ua

«Укрзализныця» получила от Всемирного банка технику и оборудование на 7 миллионов долларов Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

В рамках проекта Всемирного банка RELINC АО «Укрзализныця» получило техники и оборудования более чем на 7 млн ​​долларов.

Об этом сообщает Rail.insider.

Среди полученного — погрузчики, экскаваторы, автокран, самосвалы и разная техника и инструменты для ремонта железнодорожной инфраструктуры.

«До июля будут доставлены финальные единицы оборудования общей стоимостью 1,5 млн долларов. Также Укрзализныця получит новые вагоны-платформы, что расширит наши возможности по доставке грузов», — пишет издание.

Недавно УЗ получила очередную партию техники в рамках проекта. На этот раз поступило пять самосвалов.

«Мы имеем дело с большим количеством повреждений путей и мостов. Наши специалисты работают каждый день, не покладая рук, чтобы доставлять грузы и людей в те города и места, куда нужно. Благодаря проекту RELINC мы имеем возможность получать транспорт и оборудование, которые помогают быстро восстанавливать то, что, к сожалению, разрушает агрессор», — рассказал директор по корпоративным финансам Укрзализныци Юрий Немчиков.

Економічна Правда По материалам:

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