ЕБРР выделит средства «Укрзализныце» и «Укрпочте», — Гетманцев Сегодня 15:37

ЕБРР выделит средства «Укрзализныце» и «Укрпочте», — Гетманцев

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует пополнение парка электровозов «Укрзализныци» и расширение модульных отделений «Укрпочты».

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, на закупку электровозов ЕБРР выделит 300 млн евро под государственные гарантии. Еще 190 млн долларов привлекут в виде гранта от Всемирного банка. За эти средства Укрзализныця планирует приобрести 80 электровозов.

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В то же время на восстановление почтовой сети в Украине банк направит 104 млн евро. Ожидается, что это поможет развернуть сеть отделений контейнерного типа на пострадавших и деоккупированных территориях. Первое такое модульное отделение «Укрпочта» установила в Харьковской области, сообщил глава компании Игорь Смелянский.

Гетманцев добавил, что в целом банк, в состав учредителей которого входят 73 государства, Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк, профинансировал проекты в Украине на общую сумму почти 20 миллиардов евро, а совокупная стоимость реализуемых сейчас проектов в государственном секторе превышает 2,5 млрд евро.

hromadske По материалам:

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