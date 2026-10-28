ВР приняла госбюджет-2027 в первом чтении

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала проект закона о государственном бюджете на 2027 год.

За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов.

Правки в бюджет

Ранее сообщалось , что в документ в общей сложности было подано 5236 правок — это рекордное количество за 24 года.

правка № 1279 о повышении зарплат военным на 20% от минимального размера была учтена и подтверждена в бюджете первого чтения. За нее проголосовали 304 народных депутата. Народный депутат Ярослав Железняк отметил , что егоот минимального размера была учтена и подтверждена в бюджете первого чтения. За нее проголосовали 304 народных депутата.

Также парламент поддержал правку о запрещении финансирования программы «Национальный кешбэк» из государственного бюджета. За это решение проголосовали 284 депутата.

Кроме того, поддержали правку о сохранении Фонда поддержки предпринимателей и страховании от военных рисков (без увеличения налогов).

Далее правительство должно проработать Бюджетные заключения парламента и подготовить документ ко второму чтению.

Основные цифры из проекта госбюджета-2027

Социальные стандарты и рынок труда

На социальные выплаты и меры Минсоцполитики предполагается 540,3 млрд грн.

Прожиточный минимум на одного человека — 3 559 грн.

Минимальная зарплата — 9 546 грн в месяц или 57,5 ​​грн в час.

Средняя номинальная зарплата в экономике — 34 409 грн.

Прогнозируемый уровень безработицы — 12,4%.

Макроэкономические и бюджетные показатели