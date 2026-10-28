ВР приняла госбюджет-2027 в первом чтении
Правки в бюджет
Основные цифры из проекта госбюджета-2027
Социальные стандарты и рынок труда
- На социальные выплаты и меры Минсоцполитики предполагается 540,3 млрд грн.
- Прожиточный минимум на одного человека — 3 559 грн.
- Минимальная зарплата — 9 546 грн в месяц или 57,5 грн в час.
- Средняя номинальная зарплата в экономике — 34 409 грн.
- Прогнозируемый уровень безработицы — 12,4%.
Макроэкономические и бюджетные показатели
- Доходы госбюджета — 5 трлн 648 млрд грн.
- Расходы госбюджета — 7 трлн 272 млрд грн.
- Расходы на безопасность и оборону — 4 трлн 885 млрд грн, или 43,8% ВВП.
- Предельный дефицит бюджета — 1,67 трлн грн.
- Потребность в международной поддержке в 2027 году — $52,6 млрд. Из этой суммы более $20 млрд уже подтверждено, а около $32,6 млрд остаются непокрытыми.
- Среднегодовой курс доллара — 47,1 грн, прогноз на конец года — 48,3 грн.
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