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ВР приняла госбюджет-2027 в первом чтении

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ВР приняла госбюджет-2027 в первом чтении
ВР приняла госбюджет-2027 в первом чтении
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала проект закона о государственном бюджете на 2027 год.
Речь идет о законопроекте № 16000.
За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов.

Правки в бюджет

Ранее сообщалось, что в документ в общей сложности было подано 5236 правок — это рекордное количество за 24 года.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что его правка № 1279 о повышении зарплат военным на 20% от минимального размера была учтена и подтверждена в бюджете первого чтения. За нее проголосовали 304 народных депутата.
Также парламент поддержал правку о запрещении финансирования программы «Национальный кешбэк» из государственного бюджета. За это решение проголосовали 284 депутата.
Кроме того, поддержали правку о сохранении Фонда поддержки предпринимателей и страховании от военных рисков (без увеличения налогов).
Далее правительство должно проработать Бюджетные заключения парламента и подготовить документ ко второму чтению.

Основные цифры из проекта госбюджета-2027

Социальные стандарты и рынок труда

  • На социальные выплаты и меры Минсоцполитики предполагается 540,3 млрд грн.
  • Прожиточный минимум на одного человека — 3 559 грн.
  • Минимальная зарплата — 9 546 грн в месяц или 57,5 ​​грн в час.
  • Средняя номинальная зарплата в экономике — 34 409 грн.
  • Прогнозируемый уровень безработицы — 12,4%.

Макроэкономические и бюджетные показатели

  • Доходы госбюджета — 5 трлн 648 млрд грн.
  • Расходы госбюджета — 7 трлн 272 млрд грн.
  • Расходы на безопасность и оборону — 4 трлн 885 млрд грн, или 43,8% ВВП.
  • Предельный дефицит бюджета — 1,67 трлн грн.
  • Потребность в международной поддержке в 2027 году — $52,6 млрд. Из этой суммы более $20 млрд уже подтверждено, а около $32,6 млрд остаются непокрытыми.
  • Среднегодовой курс доллара — 47,1 грн, прогноз на конец года — 48,3 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БюджетВерховная РадаЗаконопроекты
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