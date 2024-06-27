«Укрзализныця» выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика — Finance.ua
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«Укрзализныця» выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика

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«Укрзализныця» выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика
«Укрзализныця» выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика
Компания Ukrainian Railways Cargo Poland получила возможность полноценного выхода на европейский рынок железнодорожных грузоперевозок. Соответствующую лицензию железнодорожного перевозчика предоставило Управление железнодорожного транспорта Польши.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
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Как отметил глава правления УЗ Евгений Лященко, компания продолжает системно работать над евроинтеграцией железной дороги и развитием международных услуг.
«Получение лицензии — это еще один шаг на пути создания полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов», — отметил Лященко.
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По его словам, планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы как перевозчика сконцентрируется на повышении объема перевозок через украинско-польские пограничные переходы.
Таким образом, польские и украинские грузоотправители получат услугу перевозки «от двери до двери» и от одного оператора, без необходимости заключать ряд договоров с разными компаниями.
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Кроме того, компания в будущем планирует оперировать подвижным составом для колеи шириной и 1435, и 1520 мм, что позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей.
Ожидается, что полноценные комплексные услуги по перевозкам Ukrainian Railways Cargo Poland начнет уже в следующем году.
По материалам:
Діло
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