«Укрзализныця» выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика — Finance.ua

«Укрзализныця» выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика Сегодня 17:20

«Укрзализныця» выходит на рынок Польши: получила лицензию перевозчика

Компания Ukrainian Railways Cargo Poland получила возможность полноценного выхода на европейский рынок железнодорожных грузоперевозок. Соответствующую лицензию железнодорожного перевозчика предоставило Управление железнодорожного транспорта Польши.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Как отметил глава правления УЗ Евгений Лященко, компания продолжает системно работать над евроинтеграцией железной дороги и развитием международных услуг.

«Получение лицензии — это еще один шаг на пути создания полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов», — отметил Лященко.

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По его словам, планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы как перевозчика сконцентрируется на повышении объема перевозок через украинско-польские пограничные переходы.

Таким образом, польские и украинские грузоотправители получат услугу перевозки «от двери до двери» и от одного оператора, без необходимости заключать ряд договоров с разными компаниями.

Кроме того, компания в будущем планирует оперировать подвижным составом для колеи шириной и 1435, и 1520 мм, что позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей.

Ожидается, что полноценные комплексные услуги по перевозкам Ukrainian Railways Cargo Poland начнет уже в следующем году.

Діло По материалам:

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