«Укрзалізниця» добавляет места и назначает дополнительные поезда от Киева до Львова и Карпат — Finance.ua

«Укрзалізниця» добавляет места и назначает дополнительные поезда от Киева до Львова и Карпат Сегодня 18:00 — Личные финансы

«Укрзалізниця» добавляет места и назначает дополнительные поезда от Киева до Львова и Карпат

Из-за спроса пассажиров на поезда от столицы до гор «Укрзалізниця» добавляет места от Киева до Львова и гор в пиковые дни и назначает дополнительные поезда между Киевом, Львовом, Коломыей и Раховом.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что 22, 28 и 30 июня будет курсировать дополнительный поезд № 191/192 Киев — Львов. Он отправляется из Киева в 8:18, прибывает во Львов в 14:59 и позволит удобно добраться дальше до гор, ведь имеет согласованную пересадку всего в 23 минуты на дополнительно назначенный поезд № 816/815 Львов — Рахов.

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Поезд № 816/815 Львов — Рахов, в свою очередь, будет отправляться из Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:19. Обратно поезд № 816/815 Рахов — Львов будет отправляться из Рахова с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48 и прибывать во Львов в 10:07.

Из Львова поезд № 192/191 Львов — Киев отправляется 22, 28 и 30 июня в 14:35 и прибудет в Киев в 21:40.

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С сегодняшнего дня, с 21 июня, по пятницам также будет курсировать поезд № 815 Коломыя — Львов. Он будет отправляться в 6:30 и прибывать во Львов в 10:07.

Поезд № 816/815 будет проходить по обоим направлениям через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворная, Ивано-Франковск и другие туристические города.

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