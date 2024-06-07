УЗ назначила новый скоростной поезд Киев— Львов — Finance.ua

УЗ назначила новый скоростной поезд Киев— Львов
«Укрзализныця» усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ № 741/742 Киев — Львов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
График:
- двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень
16:26—16:27, Подзамче 20:42—20:44, прибытие во Львов в 20:56;
- обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в Подзамче
08:21—08:23, Коростень 12:31—12:32прибытие в Киев в 14:10.
Поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс — 9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам — из Львова в Киев (первый рейс — 10 мая).
«Для более удобного доезда у поезда предусмотрена остановка на станции Подзамче во Львове», — отметили в «Укрзализныце».
Стоимость билетов. На момент написания новости стоимость билета из Киева во Львов на 12 июня составляет:
- 687 грн — за билет в вагоне первого класса;
- 459 грн — за билет в вагоне второго класса.
Посмотреть расписание движения и купить билеты можно в приложении «Укрзализныци» и на обновленном вебсайте booking-new.uz.gov.ua.
Напомним, в мае УЗ разработала и запустила в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью