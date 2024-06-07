УЗ назначила новый скоростной поезд Киев— Львов — Finance.ua
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УЗ назначила новый скоростной поезд Киев— Львов

Личные финансы
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Фото: УЗ
Фото: УЗ
«Укрзализныця» усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ № 741/742 Киев — Львов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
График:
  • двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26—16:27, Подзамче 20:42—20:44, прибытие во Львов в 20:56;
  • обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в ​​Подзамче 08:21—08:23, Коростень 12:31—12:32 прибытие в Киев в 14:10.
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Поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс — 9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам — из Львова в Киев (первый рейс — 10 мая).
«Для более удобного доезда у поезда предусмотрена остановка на станции Подзамче во Львове», — отметили в «Укрзализныце».
Стоимость билетов. На момент написания новости стоимость билета из Киева во Львов на 12 июня составляет:
  • 687 грн — за билет в вагоне первого класса;
  • 459 грн — за билет в вагоне второго класса.
УЗ назначила новый скоростной поезд Киев— Львов
Посмотреть расписание движения и купить билеты можно в приложении «Укрзализныци» и на обновленном вебсайте booking-new.uz.gov.ua.
Напомним, в мае УЗ разработала и запустила в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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