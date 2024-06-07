УЗ назначила новый скоростной поезд Киев— Львов — Finance.ua

УЗ назначила новый скоростной поезд Киев— Львов Сегодня 10:13 — Личные финансы

Фото: УЗ

«Укрзализныця» усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ № 741/742 Киев — Львов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

График:

двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26—16:27 , Подзамче 20:42—20:44 , прибытие во Львов в 20:56;

, Подзамче , прибытие во Львов в 20:56; обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в ​​Подзамче 08:21—08:23 , Коростень 12:31—12:32 прибытие в Киев в 14:10.

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Поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс — 9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам — из Львова в Киев (первый рейс — 10 мая).

«Для более удобного доезда у поезда предусмотрена остановка на станции Подзамче во Львове», — отметили в «Укрзализныце».

Стоимость билетов. На момент написания новости стоимость билета из Киева во Львов на 12 июня составляет:

687 грн — за билет в вагоне первого класса;

459 грн — за билет в вагоне второго класса.

Посмотреть расписание движения и купить билеты можно в приложении «Укрзализныци» и на обновленном вебсайте booking-new.uz.gov.ua

Напомним, в мае УЗ разработала и запустила в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.

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